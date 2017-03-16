Из когорты молодых профессионалов

В век бурного развития науки и информационных технологий на первый план выходят молодые, целеустремленные, увлеченные своей специальностью профессионалы с гибким творческим мышлением, способные идти в ногу с развитием вооружения и техники. Есть такие молодые и перспективные офицеры и в 117‑й навигационно-топографической части Западного оперативного командования. В их число входит начальник расчета оперативного мониторинга местности старший лейтенант Вячеслав Нечаев.

Как рассказал начальник 117 нтч подполковник Павел Трахимик, Вячеслав Владимирович, несмотря на недолгий срок службы в войсках, завоевал авторитет в воинском коллективе, зарекомендовал себя профессионалом. За плечами офицера Нечаева целый ряд ответственных учений и полевых выходов на Обуз-Лесновском, Гожском и Борисовском полигонах, во время которых он мастерски справлялся со своими должностными обязанностями и поставленными задачами.

Вячеслав Нечаев — уроженец Жабинковского района Брестской области, его отец Владимир Иванович — прапорщик в отставке. А потому неудивительно, что юноша избрал для себя профессию военнослужащего. Не было проблем и с выбором специальности. В школьные годы Вячеслав увлекался географией, с удвоенной силой продолжал заниматься любимым предметом и в стенах Минского суворовского военного училища, которое окончил в 2010 году. В 2009 и 2010 годах был победителем Республиканских олимпиад по географии, также в 2010‑м защищал честь Республики Беларусь на Международной олимпиаде по географии в Тайбэе (Тайвань). Все это помогло ему поступить в Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, которую наш земляк успешно окончил по специальности «аэрофотогеодезия» в 2015 году.

Выпускник был направлен для прохождения службы в 117‑ю навигационно-топографическую часть Западного оперативного командования и назначен на должность инженера расчета оперативного мониторинга местности. Становление молодого специалиста проходило быстро, уверенно. Офицеры части охотно передавали опыт сослуживцу, а тот старательно его усваивал, схватывая на лету. Своему товарищу помогал и старший лейтенант Александр Барткевич, который окончил Военно-космическую академию по той же специальности.

— За два года службы в войсках получил яркие положительные впечатления, — сообщил старший лейтенант Вячеслав Нечаев. — Коллектив у нас хороший, молодой, дружный, к тому же отлично подготовленный. Всегда стараюсь чему-то поучиться у своих товарищей.

В январе 2016 года командование оценило старание Вячеслава, назначив его на должность начальника расчета. И это высокое доверие, как показало время, он полностью оправдал: офицер шаг за шагом стремится к высотам воинского мастерства.

— Тот основательный базовый фундамент, знания, умения и навыки, которые я получил в стенах академии, очень помогают в службе, — считает старший лейтенант Нечаев. — К тому же почти каждый день я узнаю что-то новое. Служить в нашей части интересно, мы не стоим на месте, постоянно совершенствуем умения и навыки, осваиваем новые виды вооружения, техники и оборудования.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора