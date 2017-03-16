Прийти, чтобы остаться

Сегодня старший лейтенант Евгений Шклейник — преподаватель цикла вождения и технической подготовки учебного отделения 59‑й школы подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники и ремонтных подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра. И хотя в детстве он, конечно, и помыслить не мог, что когда-нибудь станет военным педагогом, уже тогда он видел свое будущее за баранкой большого автомобиля, которому впору спорить с ветром.

К слову, отец Евгения Сергей Георгиевич, в свое время служивший в автомобильных войсках, много рассказывал сыну о том важном периоде жизни. А прадед Станислав Станиславович — тот вообще был фронтовым шофером сначала на Советско-финляндской войне, затем на Великой Отечественной. Участвовал в обороне Москвы, взятии Кенигсберга. Евгений всегда гордился прадедом, отношение которого к воинскому долгу служило для юноши образцом.

В 2008 году в Борисове он окончил гимназию № 2, где допризывную подготовку преподавал майор запаса Александр Саков — талантливый педагог, подвижник своего дела (о нем мы не раз писали в «Белорусской военной газете. Во славу Родины»). Евгений поступил в Белорусский национальный технический университет. Будучи студентом, на военно-техническом факультете прошел обучение по программе подготовки младших командиров.

По распределению начинающий инженер-конструктор успел отработать лишь три месяца — получил повестку из военкомата.

— Срочная служба длилась для меня полгода, — вспоминает Евгений Шклейник. — После подготовки в 59 шпс меня назначили командиром отделения ремонтно-восстановительного батальона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Тогда очень пригодились знания и умения, полученные на военно-техническом факультете в БНТУ. Обкатывать их на практике довелось достаточно оперативно. Не буду скрывать: было непросто, но это того стоило. Именно во время срочной службы стало крепнуть мое решение стать профессиональным военным.

После увольнения в запас Евгений прошел 25‑дневный сбор в 72 ОУЦ в качестве командира зенитного ракетного взвода. Тогда-то он и обратился за советом к подполковнику Александру Цирулю. Тот и сам приглядывался к лейтенанту запаса Шклейнику, изучил его профессионально-психологические качества.

Аттестационная комиссия 59 шпс приняла положительное решение в отношении Евгения. Так он стал наставником там, где и сам совсем недавно был старательным и способным учеником.

Теперь ему еще больше пригодились инженерные знания, полученные в БНТУ. А если вдруг возникали трудности, на помощь приходили старшие товарищи — капитаны Андрей Железинский, Михаил Станюш, Илья Казаков и другие офицеры.

— Теперь я занимаюсь делом, которое мне нравится во всех отношениях, — признался старший лейтенант Евгений Шклейник. — Моя задача — дать курсантам теоретические знания во всем, что касается автомашины МАЗ‑543, помочь им усвоить на практике управление ею, азы ухода и ремонта. Не все одинаково способны к постижению этой науки, знаю, что у некоторых курсантов вызывает трудности теория. Но мы добиваемся того, чтобы все обучаемые усвоили программу.

В активе у молодого преподавателя уже четыре выпуска. А это 120 хорошо подготовленных армейских специалистов — водителей с категорией С.

Получив первый, пусть еще пока небольшой опыт, какие же выводы сделал старший лейтенант Шклейник?

— Главное для наставника — хорошо знать и уметь то, чему учишь, что спрашиваешь, — подчеркнул офицер. — То есть всесторонне владеть той информацией, которую преподаешь. Кроме того, военный педагог должен суметь найти подход к каждому курсанту.

Первый контракт у Евгения заканчивается в августе. В планах офицера — продолжать службу в Вооруженных Силах, расти как профессионал.

Что бы он посоветовал тем, кто подумывает об офицерских погонах после гражданского вуза?

— Не бойтесь идти в армию, — уверен старший лейтенант Евгений Шклейник. — Здесь прекрасно можно себя реализовать! Служба интересная, а главное, что особенно радует, виден ее результат.

Елена Романова, «Ваяр», фото Александра Клыбика