Учиться самой. И учить других

В числе женщин-военнослужащих, приглашенных накануне 8 Марта на праздничную церемонию в командование ВВС и войск ПВО, была и начальник делопроизводства одного из дивизионов в/ч 30151 прапорщик Татьяна Богомягкова. В своей воинской части она по праву считается одним из лучших специалистов.

По словам Татьяны Николаевны, любовь к армии ей еще в детском возрасте привил отец. В средней школе в Калинковичах он преподавал допризывную подготовку, готовил юношей к защите Отечества. Мама также работала педагогом, вела уроки русского языка и литературы.

Дочь нередко наведывалась к отцу на занятия, с упоением слушала, как он рассказывал ребятам о трудной, но в то же время почетной и романтичной воинской службе. А самым увлекательным делом для Татьяны были занятия по огневой подготовке в школьном тире. С того времени она и научилась хорошо владеть стрелковым оружием.

— Как-то проговорилась папе, что мечтаю стать офицером, — рассказала Татьяна Богомягкова. — Думала, что он начнет упрекать, скажет, что не женское это дело — служить в армии. Но он к моим словам отнесся всерьез, даже поддержал такое решение. И добавил с улыбкой: «Смотри, дочка, еще в воинском звании меня обойдешь…». А папа был капитаном запаса.

Правда, так получилось, что после окончания школы я поступила в Мозырский педагогический университет на специальность «русский язык и литература». Пошла по материнской стезе… И все же окончательно реализовать мечту о службе в Вооруженных Силах мне удалось с помощью супруга. Алексей — кадровый офицер, в настоящее время служит в должности заместителя командира в/ч 39872 по тылу, его воинское звание — полковник.

С мужем Татьяна познакомилась еще в школьные годы. Четыре года ждала, пока он окончит военное училище в Российской Федерации.

Несколько лет офицер Алексей Богомягков служил в Барановичах, там же военную форму впервые надела его супруга Татьяна. Пройдя курс начальной военной подготовки, она успешно освоила новую для себя специальность и приступила к выполнению повседневных служебных обязанностей.

— Свою нынешнюю работу мне приходится выполнять с особой тщательностью и скрупулезностью, — продолжила собеседница. — Она требует от человека усидчивости, сосредоточенности. Не говоря уже об ответственности… И в то же время тебя не покидает чувство гордости за выполнение такой важной миссии. Я, можно сказать, живу своей армейской работой, научилась оперативно и качественно выполнять порученные задачи.

За годы службы в памяти особенно отложились события трехлетней давности, когда мне довелось принимать участие в масштабном белорусско-российском совместном стратегическом учении «Запад‑2013». Жили тогда на казарменном положении, работать приходилось сразу в «восемь рук»… За полторы недели телеграмм приняли столько, сколько в обычной обстановке бывает в течение полугода. Но сработали успешно, все задачи по предназначению наш дружный коллектив, в котором служат и мужчины, и женщины, выполнил на высоком уровне.

…На протяжении пяти лет Татьяна Богомягкова носила звание старшина контрактной службы, в конце минувшего года после переподготовки стала прапорщиком. И на этом, по ее собственному признанию, останавливаться не намерена. Есть у Татьяны желание учиться и дальше, чтобы со временем получить заветные офицерские погоны:

— Ведь желал мне когда-то отец, чтобы я превзошла его в звании…

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской