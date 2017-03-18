25 марта с 10.00 до 13.00 в учреждении образования «Минское суворовское военное училище» состоится день открытых дверей.
В программе мероприятия:
— встреча с командованием училища;
— ознакомление с условиями жизни и быта суворовцев, элементами учебно-материальной базы;
— разъяснение особенностей поступления в учреждение образования «Минское суворовское военное училище» в 2017 году.
Учреждение образования «Минское суворовское военное училище» находится по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 29 (проезд от станции метро «Немига» до остановки «Оперный театр» троллейбусами № 46, 53, автобусами № 38, 91).
Телефоны для справок: (8 017) 297‑29‑00, 334‑04‑78.