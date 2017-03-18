Национальные академии наук Беларуси, Украины и Молдовы объявили конкурс на соискание премий за достижения в совместных исследованиях. Такая информация размещена на сайте Национальной академии наук Беларуси. Будет присуждено три премии: в области естественных наук, технических наук, гуманитарных и общественных наук.

На соискание премий представляются опубликованные совместные работы (циклы совместных публикаций, разработок, изобретений). В конкурсе могут принимать участие коллективы авторов, работающих в академиях наук Украины, Беларуси и Молдовы.

Право выдвижения работ на соискание премий предоставляется академикам и членам-корреспондентам, ученым советам научных учреждений академий наук Украины, Беларуси, Молдовы. Документы и материалы для участия в конкурсе нужно представить в отдел премий, стипендий и наград управления кадров и кадровой политики НАН Беларуси до 1 октября 2017 года.

Премии академий наук Украины, Беларуси, Молдовы присуждаются раз в два года по результатам конкурсного отбора. Конкурс на соискание премий был учрежден с целью развития международного сотрудничества ученых.

БЕЛТА