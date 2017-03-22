Борьба предстоит серьёзная

В эти мартовские дни военнослужащие 115‑го зенитного ракетного полка начали подготовку к очередному конкурсу армейских профессионалов «Ключи от неба», который проводится в рамках Армейских международных игр.

— Самым важным этапом боевой подготовки подразделений зенитных ракетных войск являются боевые стрельбы на астраханском полигоне Ашулук, — пояснил командир зенитного ракетного дивизиона 115 зрп майор Григорий Архипов. — Там военнослужащие нашей воинской части совершенствуют свое боевое мастерство, поражая различные воздушные цели.

Последний раз на Ашулуке дивизион был в сентябре минувшего года. Там мы принимали участие в тактическом учении с боевой стрельбой. Задание нашим военнослужащим выпало довольно сложное. По условиям учения, предстояло отразить налет восьми воздушных целей. В их числе была и мишень «Армавир» — низколетящая цель, огибающая рельеф местности. Также впервые в истории белорусских ВВС и войск ПВО нами были отработаны захват, сопровождение и электронный выстрел по мишени «Кабан», которая имитирует баллистическую ракету. Все восемь доставшихся нам целей были успешно захвачены и условно поражены. Сказалось четкое взаимодействие подразделений дивизиона с командным пунктом полка.

В ходе данного учения наши военнослужащие получили хороший опыт борьбы со сложными воздушными целями. Лучшие военнослужащие дивизиона были поощрены грамотами и ценными подарками.

По словам Григория Константиновича, в настоящий момент разрабатывается программа подготовки личного состава для участия в тактическом учении. В подразделении пройдет типовая неделя, насыщенная практическими занятиями по ракетно-стрелковой, специальной и технической подготовке. Весомую помощь командованию дивизиона в плане подготовки военнослужащих оказывают командир радиотехнической батареи старший лейтенант Дмитрий Лемешевский, командир стартовой батареи старший лейтенант Евгений Климович и другие офицеры подразделения.

Начиная подготовку к «Армейским международным играм — 2017», в воинской части учли уроки прошлогодних соревнований. Так, в ближайшие месяцы особое внимание будет уделено подготовке водителей боевых машин: отработке навыков вождения, совершению марша и т. д.

Номера расчетов будут усиленно тренироваться в заряжании пусковых установок ракетами. Причем не только на время, но и на правильность выполняемых действий, соблюдение мер безопасности. Предстоит тщательно отработать выполнение тактической задачи — перевод установок из развернутого положения в походное и обратно. К слову, уже сегодня расчеты дивизиона, которым командует майор Григорий Архипов, выполняют данный норматив с хорошими результатами.

Ребята стараются, ведь попасть на Ашулук хочется всем без исключения военнослужащим. Усиленные тренировки по выполнению боевых нормативов ждут личный состав в период полевого выхода, который начинается в конце марта.

— Аналогичная подготовка проводится и в других подразделениях 115‑го зенитного ракетного полка, — подчеркнул командир дивизиона. — Надеемся, что наши военнослужащие при проведении отборочных соревнований составят костяк полковой команды. И это несмотря на то, что 70 % личного состава срочной службы подразделения — военнослужащие последнего призыва. Впрочем, все они успешно овладели своими военно-учетными специальностями и готовы к выполнению любых учебно-боевых задач.

Уже в апреле подведем промежуточный итог и определим тех, кто будет представлять 115 зрп в соревновании среди воинских частей противовоздушной обороны. Задача — не из легких. Ведь нашему полку предстоит не просто победить в соперничестве, а удержать звание лучшей воинской части ПВО. 115‑й зенитный ракетный полк представлял Вооруженные Силы Республики Беларусь на прошлогоднем конкурсе «Ключи от неба». Тогда мы стали вторыми. Думаю, что у наших зенитчиков есть хороший шанс стать лидерами престижных международных армейских соревнований.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова