Информация о местах и времени проведения консультаций по вопросам призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в феврале — мае 2017 года в г. Минске и областных центрах

|Место проведения
|Время проведения
|Примечание
|г. Брест, ул. Пионерская, д. 40/3, каб. 409, 410,
военный комиссариат Брестской области
|9.00 — 17.00, ежедневно,
по рабочим дням
|по телефонам: (8 0162) 46-39-10;
(8 0162) 46-38-61
|г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 18, каб. 16, 25,
военный комиссариат Витебской области (ОСП)
|9.00 — 17.00, ежедневно,
по рабочим дням
|по телефонам: (8 0212) 60-73-71;
(8 0212) 60-73-77
|г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, д. 73, каб. 15,
военный комиссариат Гомельской области (ОСП)
|10.00 — 17.00, еженедельно,
по понедельникам
|по телефонам: (8 0232) 41-24-63;
(8 0232) 41-24-62;
(8 0232) 41-24-53
|г. Гродно, ул. Озерское шоссе, д. 7, каб. 20, 21,
военный комиссариат Гродненской области (ОСП)
|8.00 — 17.00, ежедневно,
по рабочим дням
|по телефонам: (8 0152) 77-00-12;
(8 0152) 77-03-68
|г. Минск, ул. Ангарская, д. 8, каб. 235,
военный комиссариат г. Минска
|8.00 — 17.00, ежедневно,
по рабочим дням
|по телефону
(8 017) 345-27-67
|г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 36, каб. 110,
военный комиссариат Минской области
|8.00 — 17.00, ежедневно,
по рабочим дням
|по телефонам: (8 017) 226-24-73;
(8 017) 297-17-66
|г. Могилев, ул. Крупской, д. 99, каб. 23,
военный комиссариат Могилевской области (ОСП)
|9.00 — 13.00, еженедельно,
по четвергам
|по телефонам: (8 0222) 70-69-80;
(8 0222) 22-27-42;
(8 0222) 40-56-53