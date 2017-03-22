Помним о подвигах, о доблести, о славе

Военно-научная конференция, посвященная 74‑й годовщине со дня формирования 5‑й гвардейской Краснознаменной танковой армии, проведена на базе Бобруйского филиала Белорусского государственного экономического университета в помещении музея боевой славы прославленного объединения.

В подготовке и проведении конференции приняли участие активисты городских советов ветеранов и Белорусского союза офицеров, а также военнослужащие 147‑й зенитной ракетной бригады и 83‑го отдельного ордена Красной Звезды инженерно-аэродромного полка, курсанты Военного факультета в Белорусском государственном университете. В качестве почетных гостей были приглашены ветераны Великой Отечественной войны полковники в отставке Николай Жданов и Семён Серебренников, а также бывший командующий 5‑й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант в отставке Станислав Румянцев, ветераны Вооруженных Сил.

Традиционно с экспозицией музея и страницами славной боевой истории объединения смогли ознакомиться учащиеся класса военно-патриотической направленности средней школы № 27 имени Героя Советского Союза Веры Хоружей. В роли экскурсоводов выступили студенты 3‑го курса Белорусского государственного экономического университета.

Генерал-лейтенант в отставке Станислав Румянцев рассказал об основных сражениях Великой Отечественной войны, в которых принимали участие воины 5‑й гвардейской танковой армии, сделав особый акцент на значении морального фактора и силы духа в боевой обстановке, всенародного подвига на фронтах и в тылу для достижения победы над оккупантами.

Полковник в отставке Семён Серебренников передал альбом с воспоминаниями фронтовиков‑танкистов в дар музею боевой славы. Полковнику в отставке Николаю Жданову представителем 83 оиаэп было вручено удостоверение члена Офицерского собрания полка.

Подполковник запаса Виктор Филонов, фото сержанта Евгения Кудина