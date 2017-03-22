Прямая телефонная линия

24 марта начальник ветеринарной службы Вооруженных Сил полковник медицинской службы Александр Яковлевич Красельников проведет прямую телефонную линию с населением.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 10.00 по телефону в Минске (8 017) 297-15-80.