Прямая телефонная линия

22.03.2017 Прямая линия, Свежий выпуск #

24 марта начальник ветеринарной службы Вооруженных Сил полковник медицинской службы Александр Яковлевич Красельников проведет прямую телефонную линию с населением.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 10.00 по телефону в Минске (8 017) 297-15-80.

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