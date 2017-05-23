Имя в летописи Победы

У перекрестка в деревне Глубокое Белыничского района стоит обычный деревянный дом. Здесь до переезда жила моя бабушка. В нем родилась и выросла моя мама. Об этом доме сохранились и мои детские воспоминания.

А еще у того же перекрестка — напротив нашего дома — в тени берез стоит обелиск с надписью: «Герою Советского Союза Лукашевичу А. С.». Памятник, знакомый с детства. Герою…

К сожалению, сухие биографические факты не могут подробно рассказать о том, как жил, о чем мечтал Алёша Лукашевич.

Судьба Алексея складывалась непросто: в четырехлетнем возрасте он лишился матери, и на мальчика легли заботы о младших сестричках Любе и Наде. Чуть позже его направили на воспитание в одну из воинских частей, дислоцировавшуюся в Крупках. В 14 лет Алексея послали в Крым для дальнейшей учебы в школе-интернате.

Была у Алёши мечта — стать мичуринцем. В письмах он писал отцу о том, что живется там неплохо, учеба не в тягость, что после ее окончания он вернется на родину и будет работать садоводом. Но юношеская мечта разбилась о страшное слово «война».

В первый день оккупации интернат огородили колючей проволокой. Уже и речи не шло о том, чтобы эвакуировать детей: у ворот — вооруженная охрана. Бессмысленно было промедление — Алексею пришлось бежать.

26 суток пути… И днем и ночью на каждом километре война все громче говорила о себе: сожженные скирды соломы, неубранный урожай, жертвы захватчиков. Но беспокойство за судьбу отца и сестер вело юношу вперед, домой.

Родные места встретили Алексея автоматными очередями, разрывавшими ночную осеннюю тишину. Деревню заняли немцы. Оккупанты грабили и уничтожали все, что было нажито людьми за долгие годы.

Бессильная ярость горела в душе Алексея. Он не мог бездействовать… Но как бороться с захватчиками?

…На снаряды в Заболоцком лесу Алёша наткнулся случайно. Надежно спрятал их в ближайшем овраге, вылез из него и… столкнулся с незнакомцем. Этим неизвестным оказался Сергей Жунин, командир будущей партизанской бригады Могилевского соединения. В отряд Алексея не приняли. Однако приказ он получил: собирать оружие, подбирать надежных ребят и держать связь с партизанами.

Эта случайная встреча в лесу бесповоротно изменила судьбу юноши. Вместе с отцом он помогал народным мстителям. Любая информация о деятельности гитлеровцев незамедлительно передавалась в отряд.

И все же в один из апрельских дней 1942 года семья Лукашевич оказалась в отряде «Сергея». Причина — приказ комендатуры об отправке молодежи в Германию.

…По окрестностям бродил невысокий щуплый паренек: то в образе пастуха, потерявшего корову, то в образе сироты, ищущего родителей… А некоторое время спустя партизаны наносили метки отдельных огневых точек на оперативную карту.

Алексея Лукашевича заслуженно стали называть бесстрашным. Молодой боец молниеносно проникал в самое сердце гитлеровских гарнизонов, по которым потом наносили беспощадные удары жунинцы.

Вскоре была организована группа подрывников под командованием Игоря Александрова, в которую включили и Алёшу. Но возникла проблема: у партизан не нашлось мин. И Алексей рассказал об артиллерийских снарядах, надежно спрятанных им в лесу. 24 мая 1942 года первая мина была готова.

Как гром среди ясного неба прозвучал для немецкого командования доклад штурмбанфюрера СС Пауля Гребера: «В районе Троцилова — Толочина неизвестной личностью подорван воинский эшелон. Поврежден паровоз, уничтожено два вагона с продуктами. Принимаются меры к дальнейшей безопасности…».

Но это было только начало. Получив приказ, подрывник Лукашевич покидал лагерь. А затем — томительное ожидание и долгожданные новости:

«…На перегоне Славное — Троцилово выведен из строя паровоз и уничтожено два вагона с техническим оборудованием…», «В районе Бобр — Славное взорван паровоз, уничтожено девять платформ, 18 автомашин, цистерна с бензином…», «…В Крупском районе пущен под откос эшелон с техникой…». За недолгое время юноше удалось самостоятельно пустить под откос девять (!) вражеских эшелонов.

Шло время, и отряд Жунина преобразовали в бригаду. В ней была собрана молодежь под командованием Александра Тернавского. Александр Яковлев возглавил группу минеров, в которой был задействован и Алёша.

В августе Алексей получил особо важное задание. В районе проходил телефонный кабель, связывающий ставку Гитлера с фронтом. Дан приказ: связь нарушить!

Казалось, этот приказ невыполним… Кабель охраняли спецотряды жандармов, на всей протяженности были выставлены секретные посты. Но Алексею все удалось рассчитать до секунды… Вечером 19 августа мина была заложена. Однако при отходе молодой подрывник был замечен патрульными, и только удача помогла ему скрыться в лесу от вражеских пуль.

Заряд сработал. Но тем вечером молодой подрывник не вернулся в партизанский лагерь. Он воспользовался замешательством гитлеровцев и сумел заложить вторую мину. Расчет оказался верным, и спустя два дня восстановленная связь вновь прервалась: всего в нескольких километрах от первого прогремел второй взрыв.

Осенью 1943 года немецкие части организовали наступление на партизан с Борисовского, Толочинского, Могилевского и Березинского направлений. Отряды и бригады народных мстителей держали оборону семь суток. На восьмой день гитлеровцы отступили. Однако при отходе они оставляли за собой засекреченные посты. Партизанским командирам необходимо было знать их расположение.

На рассвете 13 ноября в разведку отправились три лучших бойца, среди которых был и Алексей Лукашевич. Выполнив боевое задание, они, к сожалению, попали во вражескую засаду…

Из воспоминаний Героя Советского Союза Сергея Жунина: «…Силы были неравны — трое партизан и взвод фашистов. Бой был жестоким. Алёша продолжал вести бой до последнего патрона. Немцы решили, видимо, взять его живым. Дважды раненный, истекающий кровью, Алексей все же нашел силы поставить последнюю гранату на боевой взвод и, когда немцы были в двух шагах, он разжал пальцы…».

Посмертно присвоили звание Героя Советского Союза Алексею Лукашевичу в августе 1944‑го.

Спустя 20 лет бывшие партизаны-жунинцы настояли на том, чтобы прах Алёши был перезахоронен в деревне Глубокое — там, где он героически сражался, погиб и обессмертил свое имя.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора и из сети Интернет