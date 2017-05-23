Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.
|№
п/п
|Адрес жилого помещения
|Характеристика жилого помещения
|Срок подачи заявления
|Примечание
|Этаж
|Количество комнат
|Общая площадь
|1
|г. Барановичи, ул. Комарова, д. 17, кв. 95
|6
|2
|56,8
|по 02.06.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Барановичи, в порядке очередности по 2001 г.
|2
|г. Барановичи, ул. Комарова, д. 17, кв. 79
|2
|2
|56,9
|по 02.06.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Барановичи, в порядке очередности по 2015 г.
|3
|Лепельский район, д. Заслоново, д. 10, кв. 28
|3
|73,4
|по 02.06.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности
|4
|Лепельский район, д. Заслоново, д. 582, кв. 27
|2
|47,2
|по 02.06.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности
|5
|Лепельский район, д. Заслоново, д. 642, кв. 72
|2
|53,1
|по 02.06.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности
|6
|Лепельский район, д. Заслоново, д. 644, кв. 77
|2
|52,7
|по 02.06.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности
|7
|Лепельский район, д. Заслоново, д. 645, кв. 20
|2
|52,9
|по 02.06.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности
|8
|Лепельский район, д. Заслоново, д. 645, кв. 64
|1
|36,3
|по 02.06.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности
|9
|г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 58, кв. 29
|1
|32,5
|по 02.06.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Минске, в порядке очередности по 2010 г.
|10
|г. Борисов, ул. Л. Чаловской, д. 51а, кв. 57
|6
|3
|72,1
|по 03.06.2017
|первоочередное право для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Борисове, при отсутствии желающих – для военнослужащих в порядке очередности по 2013 г.
|11
|Полоцкий район, г. п. Боровуха, ул. Армейская,
д. 27, кв. 14
|4
|1
|31,7
|по 03.06.2017
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Боровцы, в порядке очередности
Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.
Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056,
г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу,
тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.