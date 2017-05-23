Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.

№

п/п Адрес жилого помещения Характеристика жилого помещения Срок подачи заявления Примечание Этаж Количество комнат Общая площадь

1 г. Барановичи, ул. Комарова, д. 17, кв. 95 6 2 56,8 по 02.06.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Барановичи, в порядке очередности по 2001 г. 2 г. Барановичи, ул. Комарова, д. 17, кв. 79 2 2 56,9 по 02.06.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Барановичи, в порядке очередности по 2015 г. 3 Лепельский район, д. Заслоново, д. 10, кв. 28 3 73,4 по 02.06.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности 4 Лепельский район, д. Заслоново, д. 582, кв. 27 2 47,2 по 02.06.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности 5 Лепельский район, д. Заслоново, д. 642, кв. 72 2 53,1 по 02.06.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности 6 Лепельский район, д. Заслоново, д. 644, кв. 77 2 52,7 по 02.06.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности 7 Лепельский район, д. Заслоново, д. 645, кв. 20 2 52,9 по 02.06.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности 8 Лепельский район, д. Заслоново, д. 645, кв. 64 1 36,3 по 02.06.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Заслоново, в порядке очередности 9 г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 58, кв. 29 1 32,5 по 02.06.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Минске, в порядке очередности по 2010 г. 10 г. Борисов, ул. Л. Чаловской, д. 51а, кв. 57 6 3 72,1 по 03.06.2017 первоочередное право для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Борисове, при отсутствии желающих – для военнослужащих в порядке очередности по 2013 г. 11 Полоцкий район, г. п. Боровуха, ул. Армейская,

д. 27, кв. 14 4 1 31,7 по 03.06.2017 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Боровцы, в порядке очередности

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056,

г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу,

тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.