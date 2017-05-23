Сбережём здоровье и жизнь!

Прошел учебно-методический сбор со штатными специалистами и уполномоченными лицами по охране труда (ОТ) воинских частей и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Цель мероприятия — повысить уровень специальной подготовки и квалификации данных работников по охране труда органов военного управления, воинских частей и организаций. Были подведены итоги деятельности по организации работы по ОТ в Вооруженных Силах в прошлом году и первом квартале нынешнего года.

С докладом о состоянии организации работы по обеспечению охраны труда и предупреждению травматизма на производстве в военном ведомстве выступил исполняющий обязанности начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил полковник Сергей Лещинский. Он подчеркнул, что значительная часть опасных производственных факторов, воздействие которых способно повлечь травматизм и даже гибель работника, возникает в результате нарушений правил безопасности, в том числе самими же потерпевшими. А это значит, что большинство трагедий можно предупредить путем налаживания четкого взаимодействия между различными службами, надлежащего выполнения требований правил и инструкций по ОТ, повышения ответственности руководителей, специалистов по охране труда и работающих. Неустанного внимания требует то, что может повлечь травмирование: состояние техники, территории, зданий и сооружений, процесс производства, который должен быть безопасным.

Все эти позиции — широкое поле деятельности для специалистов по ОТ и руководителей коллективов. В Вооруженных Силах основными направлениями работы по охране труда являются сокращение количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, а также количества специалистов, занятых в неблагоприятных условиях труда, профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

В прошлом году и в первом квартале нынешнего года представители главной военной инспекции (ГВИ) провели работу, направленную на предупреждение и профилактику производственного травматизма. По результатам проверок для своевременных мер по наведению порядка в подчиненных воинских частях и недопущению подобных нарушений по охране труда в дальнейшем в органы военного управления были направлены служебные письма с анализом выявленных нарушений.

В военном ведомстве постоянно функционирует система обучения и проверки знаний работников по вопросам ОТ, являющаяся действенным инструментом профилактики травматизма. Внедрена практика проведения дней охраны труда в организациях и воинских частях Вооруженных Сил совместно с руководителями и специалистами службы охраны труда ГВИ. Для пропаганды основных направлений и приоритетов государственной политики по улучшению условий и охраны труда, реализации полномочий руководителей и должностных лиц по руководству данной деятельностью организован смотр-конкурс на лучшее информационное обеспечение ОТ среди органов военного управления.

Определены задачи по эффективному функционированию системы управления охраной труда (СУОТ) в дальнейшем. Проведены обучение и методическая подготовка штатных специалистов и уполномоченных лиц по ОТ. Например, по проведению расследования и учета несчастных случаев на производстве, новому порядку аттестации рабочих мест по условиям труда, организации контроля за своевременным прохождением работниками обязательных медицинских осмотров.

Представитель Объединенной отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил Республики Беларусь БПС в выступлении подчеркнул важность общественного контроля за соблюдением требований законодательства об ОТ в белорусской армии, представитель вещевого управления Министерства обороны — правильного порядка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Понятно, что высокие защитные свойства, стиль, комфорт — основные характеристики СИЗ при сохранении здоровья и жизни человека. Например, вполне соответствуют данным требованиям изделия СООО «Стецкевич-спецодежда», в недавнем времени поставлявшего в белорусскую армию отдельные предметы военной формы одежды.

Прозвучали рекомендации по разработке корпоративных норм выдачи СИЗ, спецодежды и обуви, по отслеживанию новинок. Например, сегодня очень прогрессивной считается спецобувь с подошвой из нитрильной резины — недешевой, но суперпрочной, термостойкой (практически до +4000 С)…

Специалисты прослушали лекции и на темы: «Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с работающими по вопросам охраны труда», «Организация обучения работающих по вопросам трудового законодательства и охраны труда в учреждении образования», «Новейшие электрозащитные средства и приспособления, способы их применения при выполнении различных видов работ». Они получили информацию о новых нормативных правовых актах, регулирующих вопросы законодательства о труде.

Начальник управления охраны труда ГВИ Александр Щербо подвел итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по соблюдению законодательства об ОТ в Вооруженных Силах. Он отметил важность обобщения передового опыта, что являлось одной из целей сбора, проанализировал ход мероприятия и поставил задачи по обеспечению безопасных методов труда в воинских частях и организациях. При этом Александр Щербо подчеркнул:

— Самый лучший контроль в сфере охраны труда — самоконтроль.

Говорят участники сбора

Инженер по ОТ и председатель профсоюзной организации 2336 бхви подполковник в отставке Сергей Свиньев:

— Очень много полезного дал учебно-методический сбор практически всем участникам. Мне особенно пригодятся в работе сведения о новшествах в порядке аттестации рабочих мест по условиям труда.

Инженер по ОТ 72 ОУЦ Нина Михейчик:

— Учебно-методический сбор по охране труда в Вооруженных Силах проходит ежегодно, и я являюсь его постоянной участницей. На этот раз мне было особенно интересно практическое занятие на тему «Применение в организациях программы «Экзамен» для проверки знаний специалистов и персонала по вопросам охраны труда», которое проводила ее разработчик Надежда Бондаренко.

Ведущий инженер по ОТ СЗОК Николай Чесноков:

— Безусловно, от слов до дела не такое уж короткое расстояние, тем не менее мы получили информацию о хороших наработках и будем делать все от нас зависящее, чтобы их внедрить.

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица