«Воин Содружества»: лучшие определены

Подведены итоги второго этапа отборочного тура конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества».

В клубе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады состоялась торжественная церемония закрытия состязаний и награждение победителей. Участники команд проявили мужество, волю к победе — и с нетерпением ожидали оглашения результатов.

В течение четырех дней лучшие представители от командований ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, Западного и Северо-Западного оперативных командований, соединений и воинских частей, подчиненных главному управлению и управлению связи Генерального штаба Вооруженных Сил, Спортивному комитету Вооруженных Сил Республики Беларусь, соревновались за право представлять нашу страну на престижном международном конкурсе в рамках «АрМИ‑2017».

Команды-участницы, напомним, состязались в следующих номинациях: военно-спортивный конкурс «Атлет», военно-профессиональные конкурсы «Профессионал» и «Снайпер», литературно-художественный и танцевальный творческий конкурс «Кавалер/Сударыня», конкурс на знание военной истории «Эрудит».

Возглавлял комиссию по оценке уровня подготовки кандидатов и отбору лучших военнослужащих начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич. В своем выступлении на подведении итогов второго этапа отборочного тура конкурса он поблагодарил всех военнослужащих за участие и, конечно, поздравил победителей.

— Очередной важный этап подготовки к конкурсу «Воин Содружества» завершен, — подчеркнул генерал-майор Андрей Некрашевич. — В нем впервые приняло участие семь команд. Все военнослужащие старались, хотели стать первыми, и цели состязаний достигнуты — мы отобрали действительно лучших военнослужащих контрактной службы. Отмечу высокую организованность и дисциплину участников.

На данный момент в конкурсе «Воин Содружества», который в этом году впервые пройдет в рамках «АрМИ‑2017», изъявили желание участвовать четыре государства. Стоит особо отметить, что конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий пройдет в Беларуси — и это станет дополнительным стимулом для наших участников.

…И вот настал долгожданный момент объявления результатов. В общекомандном зачете лучшей стала команда сил специальных операций Вооруженных Сил. Второе место — у представителей Западного оперативного командования. Тройку призеров замкнули представители Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В личном зачете у мужчин победу праздновал старшина контрактной службы Артём Пушнёв (ССО). Второе место занял старший сержант контрактной службы Сергей Чернов (ССО). Бронза у сержанта контрактной службы Виталия Михайлова (Спортивный комитет Вооруженных Сил).

Лучшей среди военнослужащих-женщин стала ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская (ССО). Второе и третье места разделили, набрав одинаковое количество очков, ефрейтор контрактной службы Светлана Капустина (ЗОК) и рядовой контрактной службы Татьяна Михайлова (Спортивный комитет Вооруженных Сил).

В течение оставшегося до международного конкурса «Воин Содружества» времени за право попасть в заветную четверку лучших будут состязаться представители команд Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил и Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь. Специалисты вплотную займутся их подготовкой к каждому элементу конкурса.

— За конкурсом военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» будет наблюдать весь мир, — отметил генерал-майор Андрей Некрашевич. — Наша цель — победа!

Команды-участницы состязались в следующих номинациях: военно-спортивный конкурс «Атлет», военно-профессиональные конкурсы «Профессионал» и «Снайпер», литературно-художественный и танцевальный творческий конкурс «Кавалер/Сударыня», конкурс на знание военной истории «Эрудит».

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской