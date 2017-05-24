На вершине мирового рейтинга

Белорусская дзюдоистка прапорщик Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг. В настоящее время она проходит службу по контракту в государственном учреждении «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь» на должности спортсмена-инструктора 2‑го отдела.

Международная федерация этого вида спорта опубликовала топ-лист, в котором белорусская спортсменка занимает первое место, набрав 2.800 очков. В тройке лидеров также японка Сара Асахина — 2.650 баллов и Кайра Сайит из Турции — 2.556.

Возглавить мировой рейтинг белоруске удалось благодаря успешному выступлению в ходе сезона. На чемпионате Европы в Варшаве в апреле она завоевала золотую медаль. Марина Слуцкая также победила на этапах Гран-при в Тбилиси и Праге. А недавно заняла третье место на международном турнире в Екатеринбурге: в поединке за бронзовую награду белоруска была сильнее Ларисы Черич из Боснии и Герцеговины, которая в мировом рейтинге занимает четвертое место.

По материалам БЕЛТА