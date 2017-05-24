Новые назначения

По сообщению пресс-службы Президента Республики Беларусь, генерал-майор Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил.

Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 22 мая.

Занимавший эту должность генерал-майор Игорь Лотенков уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Еще одним указом Президент назначил полковника Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения — первым заместителем начальника вооружения Воору­женных Сил.