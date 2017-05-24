Полевую выучку оценят на практике

В период с 23 по 26 мая под руководством начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковника Владислава Будика проводится состязание на лучшую группу (специальную) военной комендатуры по полевой выучке. Мероприятие проходит на базе 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования и Гродненской военной комендатуры.

Основные цели состязания — совершенствование уровня полевой выучки, обобщение и распространение передового опыта обучения военнослужащих.

В мероприятии принимают участие подразделения Минской, Брестской, Барановичской, Борисовской, Бобруйской и Гродненской военных комендатур.

Состязание проходит в четыре этапа. В соответствии с его программой участникам предстоит выполнить нормативы по предметам боевой подготовки и упражнения учебных стрельб из штатного оружия. Они также примут участие в розыгрыше эпизода в рамках тактико-специальной подготовки по задержанию военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть с оружием.

По результатам всех этапов будет оценен уровень личной подготовки каждого военнослужащего и группы (специальной) в целом.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»