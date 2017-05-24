Труд, оценённый по достоинству

Поступая в Минский государственный высший авиационный колледж, бобруйчанин Александр Ильенко мечтал связать свою жизнь с гражданской авиацией. Но в момент выпуска согласился с предложением однокурсника пойти служить в авиацию военную.

И о сделанном в 2009 году выборе нынешний начальник проектно-изыскательского отделения — старший инженер производственно-технического отдела 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка ни разу не пожалел.

— Профессиональных военных в моей семье не было, — рассказал майор Александр Ильенко. — Но два дяди служили в гражданской авиации — и под впечатлением от их увлекательных рассказов о своей работе я решил поступать в авиационный колледж, который сегодня именуется Белорусской государственной академией авиации. Там получил специальность инженера по радиоэлектронному оборудованию обеспечения полетов воздушных судов. Прошел подготовку на военной кафедре, мне присвоили воинское звание лейтенант запаса. Уже и распределение получил в Оршу, на авиаремонтный завод. И тут в моей жизни произошел, что называется, крутой поворот…

По словам Александра Викторовича, тогда в его судьбу «вмешался» однокурсник и земляк Михаил Балецкий. Он уговорил Александра пойти служить в Вооруженные Силы. Так два товарища-однокурсника стали армейскими сослуживцами. Сегодня майор Михаил Балецкий служит начальником штаба — первым заместителем командира кадра инженерно-маскировочного батальона.

В качестве аргументов Михаил рассказал тогда Александру, что 83 оиаэп — уникальная, единственная в своем роде воинская часть в ВВС и войсках ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь, которая занимается строительством, реконструкцией, обслуживанием аэродромной сети базирования авиации. Работать этим специалистам в погонах приходится на всей территории страны, и работа эта ответственная и весьма интересная.

— Строительное дело меня всегда привлекало, — признался в беседе Александр Ильенко. — И хотя освоить его было на первых порах непросто, я начал увлеченно изучать специализированную аэродромную технику, работу с проектно-сметной документацией. Занимался составлением проектов производства работ, научился осуществлять контроль за нормами выработки строительных материалов…

Порядка шести — восьми месяцев в году приходится проводить в командировках. Ведь военнослужащие полка ведут работы одновременно на 10–12 объектах. А всего с марта и по ноябрь трудимся на более чем 40 объектах. И на каждом объекте присутствует элемент новизны, будь то поддержание аэродромов в боевой готовности или строительство вертолетных площадок, зданий и сооружений, навесов для техники.

Сразу после окончания вуза лейтенанта Александра Ильенко назначили на должность заместителя командира аэродромно-строительной роты в инженерно-аэро­дромном батальоне. Спустя два года он возглавил это подразделение. С 2013 года Александр Ильенко служит в своей нынешней должности. А в 2015 году ему было досрочно присвоено звание майор.

По признанию собеседника, первое время на службе было действительно нелегко. Потом Александр привык и к длительным командировкам, и к особенностям армейской жизни. Сейчас каких-либо «белых пятен» для него в профессии не осталось.

Успешно зарекомендовал он себя и как умелый наставник. Сейчас на базе полка майор Ильенко ведет курсы для военнослужащих частей ВВС и войск ПВО по специальности «стропальщик».

— По прибытии в воинскую часть офицерский коллектив встретил меня очень тепло, — поделился Александр Викторович. — Помогли освоиться, получить дополнительные знания и навыки. Особенно я благодарен своему нынешнему непосредственному начальнику, на время моего прихода комбату — подполковнику Андрею Коршунову, заместителю командира — главному инженеру полка подполковнику Александру Талерчику, начальнику производственно-технического отдела майору Дмитрию Александровичу.

В Вооруженных Силах я служу уже восемь лет — а мне кажется, что совсем недавно надел военную форму… И менять что-либо в жизни не собираюсь. Прикипел, что называется, к армии. Буду продолжать службу, обретать дополнительные знания, чтобы приносить реальную пользу и Вооруженным Силам, и государству в целом. Самое приятное в моей профессии — сдавать заказчикам качественно выполненную работу, осознавать, что твои труды оценены по достоинству.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора