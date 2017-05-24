«Универсальный» солдат

Так охарактеризовал водителя-электрика рядового Дмитрия Партыко исполняющий обязанности заместителя командира в/ч 25886 по идеологической работе старший лейтенант Филипп Смоленчук. В этом месяце Дмитрий, успешно пройдя военную службу, увольняется в запас.

— Что-то не похож он на персонажей одноименного голливудского фильма, роли которых исполнили Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен?! — задаю вопрос офицеру, глядя на паренька-солдата, который отнюдь не отличается богатырскими данными.

— На супермена действительно не похож, зато трудолюбия Дмитрию не занимать, — отвечает Филипп Викторович. — Да и руки у парня золотые: он и с дизель-генератором мастерски управляется, и машину водит умело. На полевом выходе укрытие оборудует как надо, машину замаскирует так, что и вблизи не заметишь. Все обязанности выполняет оперативно и добросовестно, всегда готов прийти на помощь товарищам. Отличается высокой дисциплинированностью и ответственностью.

…Родом Дмитрий Партыко из Наровлянского района Гомельской области. Еще в школе решил связать свою жизнь с сельским хозяйством. Окончил Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж, получил специальность техника-электрика. До призыва в Вооруженные Силы трудился в КСУП «Братство» электриком. Хозяйство это довольно крепкое, специализируется на мясо-молочном животноводстве.

— Служить в ВВС и войсках ПВО мне нравится, — отметил в беседе Дмитрий. — Работать с современным радиолокационным оборудованием очень интересно. Военно-учетную специальность освоил быстро. Помогли знания, полученные «на гражданке», да и парни более ранних призывов щедро делились накопленным за время службы опытом. В составе подвижной радиолокационной группы я занимаюсь обслуживанием дизельной установки, обеспечивающей радиолокационную станцию электро­энергией. Помогаю ребятам разворачивать РЛС, оборудовать полевой лагерь…

Рядовому Дмитрию Партыко не раз приходилось участвовать в тактических учениях. И все время вверенная ему техника работала как часы. За это командование воинской части поощрило его краткосрочным отпуском. А служит он от дома далековато — с родными за время службы виделся очень редко…

— После увольнения в запас планирую продолжить трудиться на сельхозпредприятии, — добавил собеседник. — Работа эта мне нравится. Жаль, конечно, расставаться с армией, с прекрасным воинским коллективом, который у нас сложился. Для меня он в некотором роде стал второй семьей. Во время службы я обрел настоящих друзей, с которыми продолжу контактировать и в дальнейшем. А тем ребятам, которые недавно призвались, хочу пожелать с честью выполнять служебные обязанности и не подводить ни друг друга, ни командиров.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Дмитрия Бондаровича