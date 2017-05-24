Всегда на связи

В 30‑й отдельной Красно­знаменной железнодорожной бригаде чуть меньше года служит механик-телефонист рядовой контрактной службы Ольга Зенькович. После окончания Белорусской государственной академии связи она получила среднее специальное образование, а сейчас продолжает учебу и получает высшее образование, осваивая профессию инженера по информационным коммуникациям.

— Узнала, что после получения образования по специальности можно пойти служить в армию. Тем более что родом я из Слуцка — и о 30 ождбр знала, так что фактически вернулась домой, — рассказала собеседница. — Кстати, служим мы на одном узле связи вместе с моим молодым человеком, с которым в вузе сидели за одной партой. Теперь он — старший радиотелефонист.

Ольга отмечает, что ей нравится служить: всегда в форме, узнаешь много нового. Вспоминает полевые выходы — как стреляли из автомата Калашникова, разворачивали машины связи…

— В вузе мы изучали связь в целом, но если бы учились в Военной академии, знали бы больше о специфике военной связи, служить было бы проще, — поясняет контрактница Ольга Зенькович. И отмечает: ее ожидания от службы в армии совпали с реальностью.

Рядовой контрактной службы Диана Якубович призывалась вместе с Ольгой после окончания Белорусской государственной академии связи по специальности «техник по телекоммуникациям». Теперь девушка также служит на должности механика-телефониста.

— Первое время было непривычно, сейчас — проще, — признается Диана. — Меня привлекает то, что служба здесь интересная: учения, полевые выходы. В армейской службе есть элемент неожиданности и разнообразия — и это отлично! Я и в дальнейшем вижу себя в армейском строю.

— Коллектив у нас молодой, со всеми легко находим общий язык, дружим. Мы быстро адаптировались к армейской жизни, нам очень нравится служить в 30 ождбр, — подытожили нашу беседу девушки-связистки.

Наталья Пахомович, «Ваяр»