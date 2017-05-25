MILEX‑2017: экспозиция под открытым небом

25.05.2017 Вслед за событием, Свежий выпуск #

Еще до официального открытия 8‑й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX‑2017 на открытой площадке возле многофункционального комплекса «Минск-Арена» любой желающий мог ознакомиться с новейшими образцами техники и вооружения.

Боевая машина В-200БМ РСЗО «Полонез»

Представленный на выставке комплекс реактивной системы залпового огня «Полонез» впечатлил не только размерами, но и уникальной функциональностью.

Рядом располагалась боевая машина БМ‑21А «БелГрад», предназначенная для уничтожения и подавления живой силы и боевой техники противника, артиллерийских и минометных батарей, разрушения укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления.

Боевая машина БМ-21А «БелГрад»

Большим вниманием посетителей пользовался «Кайман» — мобильное бронированное транспортное средство (МБТС). Эта новейшая разработка ОАО «140‑й ремонтный завод» предназначена для участия в разведывательных и диверсионных операциях, патрулировании и сопровождении колонн, действий в миротворческих и милицейских операциях, в условиях чрезвычайных ситуаций.

Мобильное бронированное транспортное средство «Кайман»

Заинтересовал специалистов и представленный на прошедшей выставке разведывательно-огневой модуль на базе бронированного автомобиля повышенной проходимости (МЗКТ-490100). Вместимость машины — штатное отделение, она оборудована средствами поражения (автоматизированный дистанционно управляемый наблюдательный огневой комплекс «Адунок» с 12,7 мм НСВТ и АГ‑17), комплексами разведки, управления и связи. Предназначение модуля — ведение специальных и разведывательных действий, борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника. А также несение комендантской службы, участие в миротворческих операциях, выполнение задач по сопровождению колонн, охране тыловых районов.

Модернизированный ЗРК «Стрела-10БМ2»

Всего пять минут уходит на то, чтобы развернуть (свернуть) новейшую трехкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора РЛС‑50. Предназначена она для автоматического обнаружения, сопровождения и измерения координат и параметров движения воздушных целей как автономно, так и в составе подразделений ПВО.

Рядом с РЛС — передвижная электростанция ПЭС-100-т/230-ч/400МБ, которая обеспечивает выработку электроэнергии переменного тока напряжением 3 фазы 400 В 50 Гц и мощностью 2 х 100 кВт, преобразование напряжения переменного тока 3 фазы 400 В 50 Гц в напряжение переменного тока 230 В 400 Гц с мощностью 2 х 60 кВт.

Разведывательно-огневой модуль

Большим экспортным потенциалом обладает модернизированный ЗРК «Стрела‑10БМ2», предназначенный для прикрытия сил и средств Сухопутных войск от средств воздушного нападения по принципу «выстрелил и забыл». В результате модернизации комплекса обеспечивается круглосуточная боевая работа в пассивном режиме, увеличение дальности обнаружения воздушных целей и времени непрерывной боевой работы, применение различных типов зенитных управляемых ракет, снижение тепловой заметности боевых машин, улучшение условий жизнедеятельности экипажа.

Станция помех УКВ-радиосвязи «Гроза-2»

Неподалеку располагалась станция помех УКВ-радиосвязи «Гроза‑2» (в составе станции радиоэлектронной борьбы «Киви»). Предназначена она для поиска, обнаружения и радиоподавления авиационных и наземных линий радиосвязи УКВ-диапазона, работающих на фиксированных частотах и в режиме программной перестройки рабочей частоты. Среди многочисленных достоинств станции — работа на стоянке и в движении, расширенный рабочий диапазон частот радиоразведки и радиоподавления, малое время развертывания и свертывания станции и другие.

Отдельного внимания заслуживают представленные на выставке под открытым небом на стенде ОАО «558‑й авиационный ремонтный завод» отечественные беспилотные авиационные комплексы (БАК).

Беспилотный авиационный комплекс «Гриф-100»

Например, БАК «Гриф‑100» предназначен для ведения воздушной разведки, включая радиационную (в ночное и дневное время), и радиоэлектронного противодействия радиоэлектронным средствам противника в составе автоматизированных систем управления войсками и оружием, а также навигационным системам крылатых ракет.

С задачами по сбору и обработке информации о заданных объектах с использованием бортовой полезной нагрузки беспилотного летательного аппарата в целях обеспечения пользователей данными, необходимыми для грамотного и своевременного принятия решения на эффективное применение своих сил и средств в ходе служебной и хозяйственной деятельности, успешно справится БАК «Гриф-К».

Беспилотный авиационный комплекс «Бекард‑1» создан белорусскими инженерами для ведения оптико-электронной разведки местности в дневное и ночное время.

А БАК ВР‑12 «Москит» предназначен для дистанционного наблюдения за выбранным оператором участком местности, автоматизированного обнаружения объектов наблюдения, их положения в заданной системе координат и последующей передачи полученной информации потребителю.

Располагались на открытой площадке возле комплекса «Минск-Арена» и необычные образцы техники, которые обращали на себя внимание посетителей.

Амфибийный катер на воздушной подушке «Ямал-730»

К примеру, амфибийный катер на воздушной подушке «Ямал‑730». Этот катер создан для круглогодичной эксплуатации в качестве разъездного, пассажирского, спасательного, грузового и патрульного. Он способен передвигаться не только по водной поверхности, но и по мелководью, болотам, глубокому снегу, битому льду, а также преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели.

Вездеход (снегоболотоход) «Литвина 3903»

Словно из фантастического фильма предстал перед посетителями вездеход (снегоболотоход) «Литвина 3903». Если вам необходимо перевезти груз или людей в условиях температуры воздуха от –45 °C до +45 °C и влажности до 90 % по дорогам и вне дорог с твердым покрытием, по любым грунтам, заболоченной местности, сыпучему песку и снежной целине, тундре без повреждения растительности или, например, преодолеть водную преграду,  то «Литвина 3903» — ваш выбор.

…В выставке приняло участие около 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. Международный форум MILEX‑2017 стал не только значимым событием государственного масштаба, но и настоящим праздником для любителей техники из Беларуси и зарубежья.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

 

 

105 views

Обсуждение закрыто.