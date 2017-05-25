MILEX‑2017: экспозиция под открытым небом

Еще до официального открытия 8‑й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX‑2017 на открытой площадке возле многофункционального комплекса «Минск-Арена» любой желающий мог ознакомиться с новейшими образцами техники и вооружения.

Представленный на выставке комплекс реактивной системы залпового огня «Полонез» впечатлил не только размерами, но и уникальной функциональностью.

Рядом располагалась боевая машина БМ‑21А «БелГрад», предназначенная для уничтожения и подавления живой силы и боевой техники противника, артиллерийских и минометных батарей, разрушения укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления.

Большим вниманием посетителей пользовался «Кайман» — мобильное бронированное транспортное средство (МБТС). Эта новейшая разработка ОАО «140‑й ремонтный завод» предназначена для участия в разведывательных и диверсионных операциях, патрулировании и сопровождении колонн, действий в миротворческих и милицейских операциях, в условиях чрезвычайных ситуаций.

Заинтересовал специалистов и представленный на прошедшей выставке разведывательно-огневой модуль на базе бронированного автомобиля повышенной проходимости (МЗКТ-490100). Вместимость машины — штатное отделение, она оборудована средствами поражения (автоматизированный дистанционно управляемый наблюдательный огневой комплекс «Адунок» с 12,7 мм НСВТ и АГ‑17), комплексами разведки, управления и связи. Предназначение модуля — ведение специальных и разведывательных действий, борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника. А также несение комендантской службы, участие в миротворческих операциях, выполнение задач по сопровождению колонн, охране тыловых районов.

Всего пять минут уходит на то, чтобы развернуть (свернуть) новейшую трехкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора РЛС‑50. Предназначена она для автоматического обнаружения, сопровождения и измерения координат и параметров движения воздушных целей как автономно, так и в составе подразделений ПВО.

Рядом с РЛС — передвижная электростанция ПЭС-100-т/230-ч/400МБ, которая обеспечивает выработку электроэнергии переменного тока напряжением 3 фазы 400 В 50 Гц и мощностью 2 х 100 кВт, преобразование напряжения переменного тока 3 фазы 400 В 50 Гц в напряжение переменного тока 230 В 400 Гц с мощностью 2 х 60 кВт.

Большим экспортным потенциалом обладает модернизированный ЗРК «Стрела‑10БМ2», предназначенный для прикрытия сил и средств Сухопутных войск от средств воздушного нападения по принципу «выстрелил и забыл». В результате модернизации комплекса обеспечивается круглосуточная боевая работа в пассивном режиме, увеличение дальности обнаружения воздушных целей и времени непрерывной боевой работы, применение различных типов зенитных управляемых ракет, снижение тепловой заметности боевых машин, улучшение условий жизнедеятельности экипажа.

Неподалеку располагалась станция помех УКВ-радиосвязи «Гроза‑2» (в составе станции радиоэлектронной борьбы «Киви»). Предназначена она для поиска, обнаружения и радиоподавления авиационных и наземных линий радиосвязи УКВ-диапазона, работающих на фиксированных частотах и в режиме программной перестройки рабочей частоты. Среди многочисленных достоинств станции — работа на стоянке и в движении, расширенный рабочий диапазон частот радиоразведки и радиоподавления, малое время развертывания и свертывания станции и другие.

Отдельного внимания заслуживают представленные на выставке под открытым небом на стенде ОАО «558‑й авиационный ремонтный завод» отечественные беспилотные авиационные комплексы (БАК).

Например, БАК «Гриф‑100» предназначен для ведения воздушной разведки, включая радиационную (в ночное и дневное время), и радиоэлектронного противодействия радиоэлектронным средствам противника в составе автоматизированных систем управления войсками и оружием, а также навигационным системам крылатых ракет.

С задачами по сбору и обработке информации о заданных объектах с использованием бортовой полезной нагрузки беспилотного летательного аппарата в целях обеспечения пользователей данными, необходимыми для грамотного и своевременного принятия решения на эффективное применение своих сил и средств в ходе служебной и хозяйственной деятельности, успешно справится БАК «Гриф-К».

Беспилотный авиационный комплекс «Бекард‑1» создан белорусскими инженерами для ведения оптико-электронной разведки местности в дневное и ночное время.

А БАК ВР‑12 «Москит» предназначен для дистанционного наблюдения за выбранным оператором участком местности, автоматизированного обнаружения объектов наблюдения, их положения в заданной системе координат и последующей передачи полученной информации потребителю.

Располагались на открытой площадке возле комплекса «Минск-Арена» и необычные образцы техники, которые обращали на себя внимание посетителей.

К примеру, амфибийный катер на воздушной подушке «Ямал‑730». Этот катер создан для круглогодичной эксплуатации в качестве разъездного, пассажирского, спасательного, грузового и патрульного. Он способен передвигаться не только по водной поверхности, но и по мелководью, болотам, глубокому снегу, битому льду, а также преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели.

Словно из фантастического фильма предстал перед посетителями вездеход (снегоболотоход) «Литвина 3903». Если вам необходимо перевезти груз или людей в условиях температуры воздуха от –45 °C до +45 °C и влажности до 90 % по дорогам и вне дорог с твердым покрытием, по любым грунтам, заболоченной местности, сыпучему песку и снежной целине, тундре без повреждения растительности или, например, преодолеть водную преграду, то «Литвина 3903» — ваш выбор.

…В выставке приняло участие около 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. Международный форум MILEX‑2017 стал не только значимым событием государственного масштаба, но и настоящим праздником для любителей техники из Беларуси и зарубежья.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской