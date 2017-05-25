Мотобол в Беларуси: полный вперёд!

Мотобол — единственный игровой вид спорта в ДОСААФ. Поэтому руководство оборонного общества уделяет его развитию особое внимание. Всегда очень предметно анализируется ситуация в мотоболе и оцениваются перспективы.

Значение имеет все: как экипированы и технически оснащены юношеские и взрослые команды, как ведется подготовка к соревнованиям республиканского и международного уровня, что необходимо для достижения максимального результата. Отказа спортсменам нет ни в чем. И наши мотоболисты в основном оправдывают надежды руководства ­ДОСААФ и своих болельщиков.

Не так давно в Республиканском Доме ДОСААФ были подведены итоги чемпионата Центрально-Европейской лиги и чемпионата Республики Беларусь по мотоболу 2016 года. В мероприятии приняли участие председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман и его заместитель Алексей Мирошниченко.

Собравшимся в зале спортсменам, тренерам и судьям был продемонстрирован видеофильм о чемпионате Европы 2016 года в Голландии, где наша сборная заняла третье место. Он сделан тележурналистом телеканала «Беларусь 5» Антоном Мелешевым, который вместе с нашей командой побывал на данном турнире.

Затем на подведении итогов выступил председатель комитета мотобола Юрий Кособуцкий. Он отметил, что в 2016 году в Беларуси был проведен чемпионат Центрально-Европейской лиги, чемпионат и Кубок Республики Беларусь, а также два круга и финальные игры первенства. Игроки нашей сборной команды приняли участие в турнирах в России и Германии.

Чемпионат Центрально-Европейской лиги проходил как на мотобольных полях Беларуси, так и на выезде — в Литовской Республике. В нем приняли участие шесть команд — четыре белорусские и две литовские, было сыграно 42 игры. Шесть белорусских команд параллельно участвовали в чемпионате Республики Беларусь, в котором также было проведено 42 игры.

Начался тот игровой сезон в апреле 2016 года Кубком Республики Беларусь в Пинске. После этого сразу прошли игры Центрально-Европейской лиги и республиканского чемпионата. Наши игроки получили хорошую практику, выступая в российских клубах. Игрокам национальной сборной — Николаю Бойко, Александру Калютичу, Дмитрию Ляховцу согласие на это дал комитет мотобола. Такое же право было предоставлено Вячеславу Лемешевскому и Анатолию Богданцу. Все это, несомненно, сказалось и на результате сборной на чемпионате Европы в Голландии: мы вернули себе место на пьедестале почета.

Юрий Кособуцкий поблагодарил за самоотверженность, волю и стойкость, проявленные на чемпионате Европы 2016 года, старшего тренера команды Антона Власовца, а также игроков Николая Бойко, Олега Исаева, Эдуарда Диковицкого, Александра Климовца, Сергея Куприянчика, Вячеслава Артёма, Александра Лужанина, вратарей Александра Калютича и Дмитрия Ляховца, механика нашей сборной Владимира Бразовского.

Председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман подчеркнул, что оборонное общество уделяет мотоболу особое внимание, вкладывает в его развитие значительные средства. Возрождены юношеские республиканские соревнования. Сейчас в Беларуси уже десять юношеских команд — а не так давно их было лишь четыре. Систематически приобретаются мотоциклы, спортивный инвентарь и амуниция. Игроки имеют возможность выезжать за границу на различные мотобольные турниры, чтобы получать практику игр с зарубежными командами.

В минувшем мотобольном сезоне тройка призеров чемпионата Центрально-Европейской лиги выглядит так: первое место завоевала команда «Автомобилист» (Пинск), второе — «Милда» (Кретинга, Литва), третье — «Заря» (Минск).

По итогам выступления команд в чемпионате Республики Беларусь 2016 года на высшей ступени пьедестала почета также оказалась команда «Автомобилист» (Пинск), чуть уступила ей «Заря» (Минск) замкнула тройку команда «Лунинец». Ниже в таблице соответственно расположились «Гродно», «Юность» (Пинск) и СДЮСТШ (Минск).

По итогам чемпионата Центрально-Европейской лиги наградили призами в денежной форме и признали: лучшим бомбардиром — Сергея Куприянчика, «Заря» (Минск), лучшим полевым игроком — Ренатаса Жюбриса,«Милда» (Кретинга), лучшим вратарем — Александра Калютича, «Автомобилист» (Пинск), лучшим руководителем команды (клуба) — Эдуардаса Стецкиса, «Милда» (Кретинга), лучшим тренером команды — Виктора Лужанина, «Лунинец», лучшим судьей — Андрея Марковца (Пинск).

А после подведения итогов чемпионата Республики Беларусь наградили призами в денежной форме и признали: лучшим бомбардиром — Николая Самуйлика, «Юность» (Пинск), лучшим полевым игроком — Олега Исаева, «Автомобилист» (Пинск), лучшим вратарем — Дмитрия Ляховца, «Автомобилист» (Пинск), лучшим руководителем команды (клуба) — Владимира Ковалевича, «Юность» (Пинск), лучшим тренером команды — Александра Козловского, «Заря» (Минск), лучшим судьей — Вячеслава Сидорова (Лунинец).

За активное и качественное судейство, вклад в организацию соревнований призами в денежной форме наградили Бориса Гнедько, Эдуарда Жука, Василия Рогаля, Владимира Свирида, Вячеслава Сидорова, Аруноса Станюса, Дмитрия Шиколая, Евгения Шишкова, Жюбриса Римонтаса и Ленкиса Альфонсеса.

…А в середине мая нынешнего года стартовал новый мотобольный сезон. Он начался с первенства Республики Беларусь, в котором участвует 10 юношеских команд в двух группах. География участников первенства обширная: Минск, Новополоцк, Бобруйск, Пинск, Орша, Лунинец, Светлогорск, Слуцк и Гродно.

Скоро состоятся первые игры Кубка Республики Беларусь, за победу будет бороться пять белорусских команд — из Пинска, Лунинца, Гродно и две из столицы. В календарный план спортивных мероприятий ДОСААФ на этот год также включен чемпионат Республики Беларусь, чемпионат Европы, который пройдет во Франции, международные товарищеские матчи, другие соревнования. Сегодня есть все основания полагать, что мотоболисты проведут сезон на хорошем уровне и достойно представят нашу страну на европейском турнире.