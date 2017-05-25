«Накрыть» мишень за три минуты

Недавно завершился учебный сбор с гранатометчиками 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. На протяжении нескольких дней личный состав гранатометных отделений, а также командиры гранатометных взводов 11 омбр оттачивали ратное мастерство на полигоне Чепелево в порядке подготовки к боевому применению и обслуживанию оружия, в практическом выполнении стрельб из АГС‑17.

Сбор начался с теоретических занятий, в ходе которых гвардейцы изучали материальную часть, особенности боевой учебы гранатометных подразделений, закрепили свои познания в требованиях безопасности при обращении с оружием. Еще раз офицеры проверили знания бойцов в выверке прицела и порядке подготовки АГС‑17 к стрельбе, решении огневых задач.

Самым же интересным для срочников стал второй день сбора — практическое выполнение стрельб из гранатомета.

На оценку «отлично» бойцам за три минуты после получения задачи предстояло поразить мишень на расстоянии от 500 до 1.200 метров. При этом все гранаты должны были лечь не дальше семи метров от мишени. Именно таков радиус их сплошного поражения.

— Подобные сборы — прекрасная возможность для гвардейцев‑срочников приобрести и отшлифовать практические навыки в стрельбе из АГС‑17, — рассказал начальник отделения боевой подготовки службы в резерве 11 омбр гвардии подполковник Александр Колбаско. — Это важный этап в становлении солдат, которые обучаются по военно-учетным специальностям. Причем военнослужащие, для которых стрельба из гранатомета стала привычным ратным делом, бьют практически без промаха.

…Очередной расчет выдвигается на указанную огневую позицию. Номер расчета гвардии ефрейтор Даниил Назимов достает из специального подсумка станок и раскладывает его. Старший наводчик гвардии ефрейтор Денис Надолинец устанавливает гранатомет, крепит оптический прицел.

— Единственная сложность заключается в весе гранатомета, — признался Денис, старший наводчик гранатометного взвода 40‑го гвардейского батальона. — Необходимо постоянно носить его на себе — и с непривычки это нелегко. Со временем, конечно, привыкаешь. Ну а сняв подсумок с гранатометом, чувствуешь себя как-то некомфортно… При помощи же таблицы установок прицела, которую обязан знать каждый гранатометчик, можно без труда рассчитать условия стрельбы — и отправить гранаты точно в цель.

Все действия происходят слаженно, одно мгновение — и расчет к стрельбе готов. Получив целеуказания, расчет обнаруживает цель, после первого — пристрелочного выстрела, вносит поправки в прицеливание и открывает огонь на поражение.

— Сложностей при качественной теоретической подготовке практически не возникает, — рассказал командир гранатометного взвода 40‑го гвардейского батальона гвардии лейтенант Александр Боровик. — Многое зависит от самого солдата. Если боец выучил таблицу, он будет точно учитывать погодные условия, без труда рассчитает траекторию полета снаряда. На мой как руководителя стрельб взгляд, многое еще зависит и от командира подразделения. Мало просто рассказывать о правильности стрельбы, прицеливания… Лично продемонстрировать четкое выполнение упражнения, указать бойцу на ошибки и помочь ему их исправить — вот настоящая задача командира.

На протяжении сбора офицеры делились с гранатометчиками накопленным за годы службы опытом и знаниями, обучая гвардейцев их ратному ремеслу. Ну и результат контрольных занятий говорит сам за себя — к окончанию сбора практически все военнослужащие отстрелялись из гранатомета АГС‑17 на оценку «хорошо».

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора