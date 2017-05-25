Николай Пирогов в свое время писал: «Односторонний специалист есть либо грубый эмпирик, либо ученый шарлатан». Данное высказывание великого русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии, особенно актуально для медицины. Ведь искусство исцеления не может существовать без науки и без мастерства каждого врача. Даже когда в медицину внедрят самое современное оборудование, то без мудрых голов, золотых рук и каждодневной практики, оттачивающей разум и ловкость рук эскулапов, никак не обойтись.

Вместе с тем, как утверждал французский ученый Анри Пуанкар, «наука является коллективным творчеством и не может быть ничем иным; она как монументальное сооружение, строить которое нужно века, и где каждый должен принести камень, а данный камень часто стоит ему целой жизни».

Возможно, из этих соображений исходили создатели первых в Вооруженных Силах Республики Беларусь военно-научных школ, которые функционируют на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет». Одна из них — «Исследование проблем хирургии экстренных состояний» — функционирует при кафедре военно-полевой хирургии. И хотя официальным днем рождения школы считается сентябрь 2012 года, а значит — нынче она отмечает пятилетие, ее фундамент начал закладываться еще в 1996 году вместе с фундаментом кафедры военно-полевой хирургии. У истоков этого важного дела стоял заслуженный врач Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор Сергей Жидков, который по сей день является его идейным вдохновителем.

— Главная цель военно-научных школ — получение новых научных знаний, подготовка научных работников высшей квалификации, обеспечение преемственности поколений, — заметил начальник военно-медицинского факультета в БГМУ доктор медицинских наук, профессор полковник медицинской службы Василий Богдан. — Наличие собственных военно-научных школ свидетельствует о высоком профессионализме профессорско-преподавательского состава факультета, накоплении достаточного количества собственных научных материалов, а также о солидной учебно-методической базе. Традиционно военмед выполняет научные исследования в интересах Министерства обороны Республики Беларусь. Помимо того, во взаимодействии с Белорусским государственным медицинским университетом он оказывает всестороннюю поддержку Минздраву. Научные исследования ведутся и в рамках Фонда фундаментальных исследований. Все эти разработки находят отражение в инструкциях и руководствах по применению, учебниках и учебных пособиях, монографиях, являясь основой для развития научного потенциала военной медицины.

Костяк военно-научной школы «Исследование проблем хирургии экстренных состояний» составили сотрудники кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета. Одним словом, собрался коллектив единомышленников, профессионалов высочайшего класса, имеющих ученые степени докторов и кандидатов медицинских наук, ученые звания профессоров и доцентов, которые понимают, что достижение высоких научных результатов зависит от уровня развития материально-технической базы науки, практического мастерства хирургов и т. д.

В данной связи одной из приоритетных задач военно-научной школы при кафедре военно-полевой хирургии является подготовка научных работников высшей квалификации по направлениям деятельности. Следует сказать, что целенаправленно эта работа на военно-медицинском факультете в БГМУ ведется со дня его основания. Например, если на момент создания военмеда преподаватели, имеющие высшую научную квалификацию, были представлены одним доктором и четырьмя кандидатами медицинских наук (остепененность профессорско-преподавательского состава достигала 15 %), то в настоящее время здесь работают семь докторов и 18 кандидатов медицинских наук (остепененность составляет более 60 %, что соответствует уровню университета). В 2007 году в альма-матер эскулапов в погонах была открыта адъюнктура по специальностям «хирургия», «внутренние болезни», а с 2014 года к ним добавилась специальность «военная медицина».

За прошедшие годы на кафедре военно-полевой хирургии было защищено пять диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук. В числе удостоенных ее — полковники медицинской службы Светослав Шнитко, Сергей Жидков, Василий Богдан, Владимир Корик. Кроме того, кандидатами медицинских наук стали 12 человек, в частности полковники медицинской службы Юрий Кузьмин, Андрей Попченко, подполковники медицинской службы Алексей Трухан, Дмитрий Клюйко, Алексей Тарасенко, майор медицинской службы Алексей Жидков. В большинстве своем их научные работы выполнены в рамках основного направления деятельности военно-научной школы, посвященного проблемам хирургии экстренных состояний.

Диссертационные исследования на кафедре военно-полевой хирургии продолжаются. Так, в настоящее время завершает докторскую диссертацию кандидат медицинских наук, доцент Алексей Трухан. Набирают обороты исследования по диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук подполковника медицинской службы Дмитрия Клюйко. А в конце минувшего года были утверждены новые темы еще четырех кандидатских диссертаций по хирургии.

Значительное место в планах военно-научной школы при кафедре военно-полевой хирургии занимают и научно-исследовательские работы, которые осуществляются с целью интеграции научной и практической деятельности и охватывают широкий спектр проблем. Так, в их рамках были разработаны комплексные меры по оказанию хирургической помощи при боевой хирургической травме, методы диагностики, лечения и профилактики острой и хронической хирургической патологии органов брюшной полости. Помимо этого, с легкой руки военных хирургов введены в практику новые методы диагностики, комплексного лечения и профилактики послеоперационных вентральных грыж, варикозной болезни и облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей, осложненных трофическими нарушениями, и т. д. Немаловажно, что результаты данных научно-исследовательских работ находят широкое применение в повседневной жизнедеятельности медицинской службы Вооруженных Сил и гражданского здравоохранения нашей страны, они используются сотрудниками профильных центров, функционирующих на клинических базах.

— Развитие теоретической и научно-исследовательской базы, привлечение талантливой молодежи к участию в военно-научной школе — еще два важных направления нашей деятельности, — отметил доктор медицинских наук, профессор Сергей Жидков. — Они, можно сказать, основа не только настоящего, но и будущего военно-научной школы. Общее количество научных публикаций (монографий, учебников, учебных пособий, статей и тезисов докладов в рецензируемых журналах, сборниках, докладов на военно-научных (научных) конференциях и т. д.), над которыми кропотливо работал наш профессорско-преподавательский состав, давно исчисляется многими сотнями. На днях в издательстве «Вышэйшая школа» вышло второе издание учебника «Военно-полевая хирургия» под редакцией докторов медицинских наук, профессоров Владимира Корика, Сергея Жидкова и Василия Богдана, утвержденного Министерством образования Беларуси.

Для приобщения курсантов и студентов к научной деятельности организован кружок по военно-полевой хирургии, на заседаниях которого рассматриваются актуальные темы хирургических дисциплин. Кстати, будущие врачи также участвуют в студенческих конференциях различного уровня, апробируя на них результаты собственных изысканий в области хирургии.

Научная деятельность подразумевает и рационализаторство, получение патентов. И участники военно-научной школы при кафедре военно-полевой хирургии имеют в данной сфере немало наработок. Они традиционно демонстрируются на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX, по результатам которой не единожды удостаивались дипломов «За уникальность представленных экспонатов» и «За сотрудничество в области военных разработок», в других экспозициях республиканского и межгосударственного уровня.

Как известно, медицина не имеет границ. Соответственно, врачи, независимо от ведомственной принадлежности, должны быть готовы к оказанию квалифицированной и специализированной помощи, в том числе в чрезвычайных условиях. Поэтому свое предназначение военно-научная школа при кафедре военно-полевой хирургии видит в оказании содействия в подготовке врачей-хирургов и ученых-исследователей, донесении до медицинской общественности не только своих разработок, но и современных достижений мировой науки, развитии научного сотрудничества. Этому во многом способствует участие хирургов в погонах в республиканских и международных семинарах, конференциях, симпозиумах и других мероприятиях такого рода. Их доклады вызывают большой интерес у коллег, представляющих отечественное и зарубежное здравоохранение.

О признании деятельности участников военно-научной школы свидетельствует и тот факт, что докторам медицинских наук, профессорам Сергею Жидкову и Светославу Шнитко присуждено почетное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь». А доктор медицинских наук, профессор Василий Богдан, кандидат медицинских наук, доцент Алексей Трухан, кандидат медицинских наук Дмитрий Клюйко были отмечены стипендиями Президента Республики Беларусь как талантливые молодые ученые. Причем Василий Богдан и Алексей Трухан становились президентскими стипендиатами не единожды. Кроме того, полковнику медицинской службы Василию Богдану в 2007 году была присуждена премия Национальной академии наук Беларуси в области медицины.

— Когда человек интересуется научными знаниями, он расширяет свой кругозор. И в каждом уважающем себя вузе должен быть культ науки. На военно-медицинском факультете в Белорусском государственном медицинском университете научный и учебный процессы поставлены не хуже, чем в аналогичных структурах учреждений высшего образования России или в медицинских высших учебных заведениях Беларуси, — заявил руководитель военно-научной школы при кафедре военно-полевой хирургии Сергей Жидков. — Если же говорить о нашей кафедре и военно-научной школе, то нам удалось создать эффективные механизмы, с помощью которых приводится в действие система отечественной военно-полевой хирургии. Мы увлекли наукой молодых ребят, которые, можно сказать, фонтанируют интересными идеями. Уже воспитано целое поколение кандидатов и докторов наук, каждый из которых является высококлассным специалистом и занимает лидирующие позиции в сфере военно-полевой хирургии в Республике Беларусь.

Безусловно, проблем у нас хватает, но они успешно решаются. Несомненно, деятельность нашей военно-научной школы ведет к повышению качества научных исследований, уровня подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации и способствует развитию национальной военной науки, дело которой — служить людям.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора и из архива военно-медицинского факультета в БГМУ