Ответственная эстафета в строю гвардейцев

На днях в в/ч 55719 состоялся смотр готовности 1‑го зенитного ракетного дивизиона к заступлению на боевое дежурство. Подразделение под командованием гвардии подполковника Алексея Рябинина на этой неделе сменит на посту своих коллег из 2‑го зенитного ракетного дивизиона. Задача более чем ответственная, ведь, как известно, военнослужащие ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь выполняют в мирное время боевую задачу — стоят на страже воздушных рубежей нашей страны.

— В ходе смотра была проверена готовность личного состава дивизиона: знание должностных обязанностей при выполнении задач боевого дежурства, практические навыки. Проверили всех допущенных к несению боевого дежурства — от рядового до офицера, — рассказал заместитель командира в/ч 55719 гвардии подполковник Юрий Солонец. — Также проверялось соответствие документации требованиям руководящих документов и инструкций. И, конечно же, особое внимание было уделено готовности техники, рабочих мест расчетов зенитных ракетных комплексов к ведению боевой работы. Помимо этого, наши военнослужащие на практике доказали свою готовность к заступлению на ответственный пост — с хорошими результатами выполнили все нормативы, касающиеся приведения зенитных ракетных комплексов в боевую готовность.

Как отметил Юрий Николаевич, с момента принятия на вооружение в/ч 55719 ЗРС С‑300 подразделения заступают на боевое дежурство, сменяя друг друга. Поэтому выполнение особых задач в системе противовоздушной обороны государства для всех военнослужащих воинской части является и ответственным, и одновременно привычным делом. Акцент в ходе этой работы делается на оттачивании мастерства стражей неба — ведь, как говорится, нет предела совершенству.

Напомним: вот уже второй год, как гвардейский зенитный ракетный полк перевооружился на зенитную ракетную систему С‑300. До этого момента наша Витебщина была под защитой ЗРС С‑200.

Боевое крещение С-300 получили летом 2016 года на российском полигоне Ашулук. Там гвардейцы показали уверенное владение новым оружием — ни одна мишень не ушла от белорусских стражей неба безнаказанной.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора