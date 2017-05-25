Поздравление министра обороны Республики Беларусь ветеранов и военнослужащих 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады с 75‑летним юбилеем

25 мая исполняется 75 лет 6‑й отдельной гвардейской механизированной Киевско-Берлинской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригаде.

Созданный в 1942 году как 12‑й, впоследствии 6‑й гвардейский танковый корпус прошел героический боевой путь до Берлина и навсегда вошел в военную историю, а также мировую историю войн и военного искусства как танковое объединение, личный состав которого проявил непревзойденную стойкость, мужество и героизм в величайших сражениях Великой Отечественной войны.

134 воина корпуса удостоены высокого звания Героя Советского Союза, четыре из них — дважды, более 22 тысяч человек награждены орденами и медалями.

В послевоенный период воины 6‑й гвардейской танковой дивизии приумножили ратную славу своих однополчан.

Сегодня воины прославленного соединения достойно продолжают традиции поколения победителей, демонстрируют неизменно высокий уровень подготовки, вносят весомый вклад в поддержание мира и стабильности на белорусской земле.

Приветствую и поздравляю ветеранов, личный состав гвардейского соединения с юбилеем.

Счастья вам, доброго здоровья и новых успехов в службе на благо Республики Беларусь!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант

А. А. Равков