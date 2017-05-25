Уникальное учение войск РЭБ

В эти дни на 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО, 230‑м общевойсковом полигоне и участке местности «Дретунь» под руководством начальника управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь полковника Игоря Данильчика проходит совместное специальное учение с воинскими частями РЭБ.

В нем задействованы все воинские части войск радиоэлектронной борьбы белорусской армии, а также подразделения РЭБ Региональной группировки войск от Вооруженных сил Российской Федерации.

Как пояснил полковник Игорь Данильчик, учение подобного масштаба проводится на территории Беларуси впервые. Отрабатывается весь спектр задач, стоящих перед подразделениями РЭБ: радиоэлектронное подавление радиоэлектронных средств условного противника, ведение радио- и радиоэлектронной разведки, а также непосредственное применение сил и средств в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

— В ходе учения серьезное внимание уделяется вопросам взаимодействия с нашими коллегами из Российской Федерации и отработке вопросов слаженности действий в составе подразделений, — подчеркнул начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. — Это хорошая возможность осуществить обмен ценным опытом с российскими специалистами.

Стоит отметить, что на учении задействована новая и модернизированная техника. И в ходе выполнения учебно-боевых задач в условиях, приближенных к боевым, ее потенциал будет использован по максимуму.

— Здесь, в реальных условиях, мы можем оценить возможности недавно поступивших на вооружение в воинские части РЭБ новейших комплексов радио- и радиолокационной разведки, новых автоматизированных командных пунктов и средств постановки помех, — рассказал полковник Игорь Данильчик. — Обкатка этой техники позволит наметить дальнейшие шаги по усовершенствованию уже имеющихся и созданию новых образцов техники радиоэлектронной борьбы.

Подробный материал об уникальном учении войск РЭБ читайте в ближайших выпусках нашей газеты.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора