Эстафета для резервистов

— К выполнению норматива приступить! — подает команду командир взвода резерва старший лейтенант Алексей Будаков. И нажимает кнопку секундомера… После окончания сбора с гражданами, проходящими военную службу в резерве, офицер вернется к исполнению прямых должностных обязанностей инженера зенитного ракетного дивизиона 120‑й зенитной ракетной бригады. А сегодня он обучает резервистов обращению с зенитной установкой ЗУ‑23-2.

По команде старшего лейтенанта расчет бросается к установке и переводит ее из походного положения в боевое. Не успеваешь и глазом моргнуть, как с орудия слетает походный брезент, отскакивают и укладываются на асфальт колеса, а стволы спаренных малокалиберных пушек уже смотрят в небо. Расчет занимает свои места. Остается вставить в приемник снарядную ленту, и все — можно поражать низколетящие воздушные и наземные цели.

Пока один расчет готовит установку к бою, их товарищи из другого тщательно изучают материальную часть «зушки».

— Молодцы! — похвалил подчиненных командир сводной роты резерва майор Алексей Юруть (его штатная должность — начальник штаба — первый заместитель командира зенитного ракетного дивизиона 120 зрбр). — Все нормативы парни стабильно выполняют на оценку «отлично». Действия отрабатывают до автоматизма, чтобы в случае необходимости восстановить навыки в самое короткое время. Здесь, в парке воинской части, на практике закрепляются знания, полученные в учебном классе. Ратную науку они осваивают с настоящим энтузиазмом. А чтобы пробудить в них стремление к достижению наилучшего результата, устраиваем среди расчетов эстафету. Интерес к воинской службе, к освоению вооружения и боевой техники у них действительно немалый.

По словам Алексея Леонидовича, система подготовки резервистов в 120 зрбр отлажена. К работе с гражданами, призванными на сборы, привлекаются офицеры из числа умелых наставников. Информация на занятиях доводится таким образом, чтобы парням было по-настоящему интересно, увлекательно. Резервисты с усердием изучают технику и вооружение, тренируются умело их применять. В практику подготовки вносится дух соревновательности.

Для командира расчета установки ЗУ‑23-2 рядового резерва Ярослава Юдина это уже второй по счету сбор. Парень живет и трудится в Бресте. Его гражданская профессия — энергодиспетчер на железной дороге. Он заочно учится в Белорусском государственном университете транспорта по специальности «автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте». По признанию самого Ярослава, ему было очень интересно окунуться в армейскую жизнь, испытать себя, получить военно-учетную специальность.

— Привыкать к армейской дисциплине и уставному порядку мне, можно сказать, не пришлось, — отметил резервист Юдин в разговоре. — На железной дороге тоже приходится носить форму, да и требования к дисциплине, ответственность в нашей отрасли очень высокие. Коллектив уже на первом сборе у нас сложился очень дружный. Все ребята из Брестской области. У многих дипломы об окончании среднего специального учебного заведения, некоторые окончили или обучаются в вузах. С освоением вооружения проблем нет. Во многом это заслуга наших командиров, которые очень обстоятельно, доходчиво доводят учебный материал. А нормативы по боевой подготовке расчеты выполняют с настоящим азартом. Уверен, что по окончании подготовки мы, резервисты, качественно овладеем своими военно-учетными специальностями — и будем готовы при необходимости применить полученные знания и навыки в деле.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова