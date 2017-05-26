Их полку прибыло, или Кинология – это искусство

В кинологическом центре Вооруженных Сил Республики Беларусь состоялся очередной выпуск специалистов и служебных собак караульной и патрульной служб. Обучение проходили 22 курсанта кинологического центра, других структурных подразделений и воинских частей Вооруженных Сил. Кинологи и служебные собаки готовились по двум основным специальностям: караульная и патрульная службы. Наш корреспондент отправился в кинологический центр, чтобы узнать, как породистые щенки становятся служебными собаками, а военнослужащие воспитывают своих четвероногих напарников.

— Кинология — это искусство, а каждый кинолог — художник, — подчеркнул в беседе преподаватель курса старший лейтенант Константин Вежновец. — Воспитать из щенка служебную собаку — все равно что написать картину. Вроде и кисти у всех одинаковые, и краски, но каждый художник сделает это по-своему. При обучении собаки кинолог оставляет на ее характере свой отпечаток. Можно заметить, что питомец и хозяин становятся очень схожи по характеру. Любая собака индивидуальна. И к каждой из них нужен свой подход.

Будущий кинолог в первую очередь должен быть терпеливым и уверенным в себе человеком. Научить животное понимать и выполнять команды — огромный труд.

…Когда курсант прибывает в центр, опытные специалисты-кинологи подбирают ему будущего напарника. Вопрос этот весьма непростой. Бывает и так: курсант и его четвероногий партнер «не сошлись характерами»… Тогда им подбирают новых напарников. Стоит помнить, что собака признает лишь одного хозяина.

Затем — как правило, на протяжении недели — длится период привыкания курсанта и собаки друг к другу.

Служба будущих кинологов, как и в любой воинской части, начинается с изучения основных военных дисциплин, немаловажная роль уделяется физической подготовке курсантов. Затем к ним добавляются профилирующие предметы: специальная подготовка по караульной и патрульной службам, теоретические основы дрессировки, ветеринарная подготовка, практическое применение служебных собак.

Как отметил лейтенант Константин Вежновец, собаку всегда обучают от легкого к сложному:

— Первое, чему кинологу необходимо научить собаку, — свободно передвигаться на поводке и носить намордник. На первый взгляд, вроде бы ничего сложного. Но некоторые питомцы первое время не позволяют надеть на себя такой экзотический для них аксессуар, как намордник… Очень редко, но проблемы бывают и с поводком.

После этого следует обучение собак командам общего послушания — «Ко мне», «Сидеть», «Лежать» и прочее. Далее кинологам предстоит обучить собак, к примеру, не брать любую пищу из рук постороннего человека или подброшенную еду (могут отравить либо отвлечь).

Потом начинается специальный курс. Критерии отбора в патрульную службу для собак более жесткие, чем в караульную. Четвероногий питомец должен быть не только уравновешен, но и заинтересован в работе по следу, обыску человека и местности, нахождению и/или задержанию нарушителя. Для него это своего рода игра. В игре он запоминает те или иные приемы.

Изначально собаку обучают находить условного неприятеля. В последующем эта процедура усложняется ограниченными временными рамками.

Патрульный городок, специально оборудованный для этого курса, включает в себя различные виды схронов и укрытий (дерево, колодец, строение). Принцип работы в городке прост: нарушитель прячется, а собака должна его найти. Требуется приложить немало усилий для того, чтобы собака смогла, используя свой острый нюх, найти спрятавшегося.

А в конце курса обучения питомцу необходимо отыскать уже троих нарушителей за конкретный промежуток времени.

Старший лейтенант Вежновец рассказал и о специфике работы собак караульной службы:

— В основном они используются для усиления охраны объектов (это склады, базы, арсеналы). Находясь на блокпосту, караульная собака должна обнаружить нарушителя и лаем оповестить часового о том, что на территории присутствует посторонний.

Обучение таких питомцев происходит на учебном караульном блокпосту, где четвероногий охранник находится на привязи. Собаке подается команда «Охраняй», а условный нарушитель прячется на дальнем конце блокпоста. При попытке проникнуть на охраняемую территорию собаку обучают лаять на незнакомца.

Второе, что должна сделать собака, — не пропустить нарушителя дальше: используется длина троса, достаточная для того, чтобы четвероногий мог схватить неприятеля. Очень важно развить в питомце не только внимательность, но и злобу.

К слову, караульные собаки дрессируются так, что человек в «гражданском» по умолчанию воспринимается ими как потенциальный нарушитель.

* * *

Среди курсантов, проходивших обучение по специальности «патрульная служба», был рядовой Дмитрий Гончаров из 361-й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления).

Стать кинологом он хотел еще до службы в армии. К собакам у Дмитрия особое отношение — дома он держит немецкую овчарку по кличке Чарли. В военкомате парень попросил, чтобы его отправили туда, где можно получить специальность кинолога.

— После армии я хочу заниматься дрессировкой собак, готовить их к выставкам, — поведал в беседе рядовой Гончаров. — Когда мне сказали, что отправят обучаться в кинологический центр, радости моей не было предела. За мной закрепили немецкую овчарку по кличке Фиеста. Она была еще щенком, толком ничего не умела. Поесть, поспать, поиграть: казалось, что на этом все ее предпочтения и заканчивались.

Первое впечатление о собаке было не очень. Сел я рядом с ней и спрашиваю: как же мы с тобой служить-то будем?.. Смотрит Фиеста на меня преданными глазами, словно человек, голову то влево наклонит, то вправо. И носом влажным уткнулась в руку: мол, служить вместе будем, но всему свое время.

В общем, на деле осваивать необычную науку Дмитрию оказалось не так уж и просто, как думалось изначально. Одно дело немецкая овчарка, которая живет у тебя дома, и другое — собака, которой придется выполнять задачи в армии. Здесь в достатке своих нюансов и тонкостей.

— Много сил потратили на это. Порой ничего не получалось — и просто опускались руки… Сначала мне казалось, что не воспринимает меня эта собака вообще никак. Думал уже просить заменить ее. А потом появились первые успехи. Научил Фиесту выполнять базовые команды — сидеть, лежать, освоила она ходьбу рядом, прекращение нежелательных действий и прочее. И не заметил, как друг к другу привязались. И уж если кто-то ко мне подходит — она настороже. Если чувствует какую-то угрозу — начинает защищать и лаять.

Дмитрий еще признался: привязался к своему питомцу настолько, что часто… видел сны с ним. Разные. Бывали и тревожные.

— Пару раз снилось, что Фиеста поранила лапу или плохо себя чувствует. Проснусь ночью — и о ней думаю, хочется побыстрее попасть в вольер… Утром проверяю — все у нее хорошо. Виляет хвостом, приветствует!.. И на душе легче: сон, оказывается, — это всего лишь сон, с другом все в порядке.

* * *

На протяжении всего курса обучения военнослужащие и их питомцы проходили интенсивную специальную подготовку. Наглядно продемонстрировал уровень их профессиональной подготовки выпускной экзамен.

Все курсанты, проходившие обучение в кинологическом центре на курсе «Подготовка специалистов и служебных собак караульной и патрульной служб», успешно освоили новую специальность, сдали экзамен и получили соответствующие документы об окончании курса. К слову, их питомцы тоже не останутся без своего рода «корочек» установленного образца, где будет указано, какой именно степени диплом они получили после обучения.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора