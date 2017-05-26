На финишной прямой

Белорусские специалисты войсковой ПВО готовятся в третий раз принять участие в Армейских международных играх

На 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО набирает обороты подготовка белорусской команды к международному конкурсу «Чистое небо — 2017». В этом году состязания мастеров противовоздушного боя впервые пройдут в Китае (город Корла), участие в них примут расчеты переносных зенитных ракетных комплексов.

Как отметил начальник войсковой ПВО — начальник группы (войсковой ПВО) командования ВВС и войск ПВО полковник Сергей Перепелица, подготовка белорусских военнослужащих к престижному конкурсу проводится в три этапа.

Сперва под руководством начальников ПВО оперативных командований и сил специальных операций Вооруженных Сил были отобраны лучшие расчеты ПЗРК «Игла» в воинских частях. На этом этапе военнослужащим необходимо было продемонстрировать навыки в физической, огневой и специальной подготовке.

Второй этап подготовки проводился на полигоне Доманово в рамках полевых выходов воинских частей. Завершился он состязаниями на звание лучших расчетов ПЗРК «Игла» и зенитной установки ЗУ‑23-2 Вооруженных Сил. На соревновательную трассу и огневые рубежи вышли военнослужащие 6, 11, 19‑й и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад, 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. На этот раз участникам необходимо было продемонстрировать весь арсенал умений в условиях, приближенных к программе международного конкурса, в комплексе.

Победителями состязания на лучший расчет ПЗРК «Игла» Вооруженных Сил стали представители 11 омбр. Подчиненные гвардии старшего лейтенанта Тарона Ганделяна в полном составе примут участие в третьем, заключительном этапе подготовки к международному конкурсу «Чистое небо — 2017». Компанию им составят военнослужащие 6 и 120 омбр, 38 одшбр и 103 овдбр. Всего для участия в Армейских международных играх в составе белорусской команды отобрано полтора десятка кандидатов. Они будут готовиться к престижным соревнованиям до 15 июля.

— За два года у нас накоплен достаточный опыт подготовки команды для участия в конкурсе, — подчеркнул полковник Сергей Перепелица. — Да и результаты, которые показали кандидаты в ходе первого и второго этапов, вселяют оптимизм. Сейчас военнослужащие отрабатывают различные элементы соревновательной программы, при этом упор делается на огневую и физическую подготовку. Затем они будут доводить навыки до автоматизма в ходе комплексных тренировок. Настрой у всех боевой, каждый хочет достойно представить Вооруженные Силы и нашу страну на международной арене.

Белорусские мастера войсковой ПВО поедут на АрМИ уже в третий раз. До этого наши зенитчики неизменно возвращались с игр с медалями. В 2016 году белорусская команда завоевала бронзу, в 2015-м — серебро. Примечательно, что сейчас на поездку в Китай претендуют трое военнослужащих, причастных к тем прежним успехам. Для гвардейцев капитана Михаила Веретенникова, прапорщика Вадима Шауро и старшины контрактной службы Михаила Терещенко грядущие Армейские международные игры могут стать уже третьими.

— В моей домашней коллекции наград АрМИ не хватает только золота — и, конечно, в глубине души мне хочется это исправить, — поделился гвардии капитан Михаил Веретенников. — Однако сейчас рассуждать о шансах бессмысленно. Конкуренция на соревнованиях очень серьезная, победить хотят все. Наша задача — качественно подготовиться к конкурсу и показать там все, на что способны. Судя по настрою ребят, с этим проблем не будет. К «Чистому небу» мы подойдем во всеоружии!

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора