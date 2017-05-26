Обмен мнениями в развитие сотрудничества

Министр обороны Республики Беларусь примет участие в заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ.

Сегодня в Москве состоится очередное заседание Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств, в котором примет участие делегация Вооруженных Сил Республики Беларусь во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

В соответствии с повесткой дня заседания главы оборонных ведомств обменяются мнениями при рассмотрении 19 вопросов, охватывающих такие направления сотрудничества, как противодействие терроризму, боевая подготовка и полевая выучка военнослужащих вооруженных сил государств — участников СНГ, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия в военной области.

В ходе проведения заседания главы военных ведомств государств — участников СНГ обсудят также План совместных мероприятий вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в 2018 году.

Проведение данного мероприятия и принятые в его рамках решения будут направлены на развитие военной составляющей СНГ.