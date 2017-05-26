Военная энциклопедия «Ваяра»

Первый командир и первые дивизии

Самое первое крупное объединение Красной Армии на территории Беларуси было создано 29 марта 1918 года, и именовалось оно не дивизией, не бригадой или корпусом, а Западным участком отрядов завесы (ЗУОЗ).

Завеса в данном случае — это специфическая форма организации первых частей и отрядов вооруженных сил РСФСР (БССР была образована несколько позже — 1 января 1919 года). Далеко не все советские вооруженные формирования входили в тот момент в состав недавно созданной Красной Армии; революцию защищали и «социалистические», и красногвардейские, и партизанские, и ополченческие, и рабочие отряды и отрядики, и даже «летучие матросские отряды». Созданные по инициативе либо местных Советов, либо на предприятиях, либо в воинских частях и на флотах «старой» армии, эти вооруженные силы отличались крайней пестротой вооружения, обмундирования, личного состава, а главное — целями и задачами, которые они ставили перед собой.

Одни отряды сражались за советскую власть только в своем уезде или городе, другие «стояли на позициях анархизма», третьи обещали воевать до полной победы мировой революции, четвертые формировались на национальной основе, пятые просто поддерживали порядок на определенной территории. Однако, несмотря на эту организационно-идеологическую «разноголосицу», у всех у них был один общий враг — наступавшие с линии германо-австрийского фронта немецкие и австро-венгерские корпуса и дивизии.

И вот, когда 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир, советское правительство приступило к созданию завесы — системы вооруженных отрядов, задачей которых была охрана и оборона демаркационной линии с немецкими войсками, остановленными мирным договором. Все советские части и отряды, вытесненные противником за эту линию, включались в систему завесы.

На основании директивы высшего военного совета РСФСР от 5 марта 1918 года на станции Сухиничи-Узловая в Калужской губернии в конце марта началось формирование штаба Западного участка отрядов завесы (ЗУОЗ). Это объединение должно было охранять участок демаркационной линии, который начинался от Невеля, проходил западнее Полоцка, Орши, Могилева и Гомеля и заканчивался у Нового Оскола. Общая протяженность участка составляла 670 километров. Отметим, что, по условиям Брестского мира, демаркационная линия должна была пройти значительно западнее: Друя — Браслав — Видзы — Ошмяны — Новогрудок — по реке Неман — западнее Слонима — Ружаны — Пружаны — севернее Брест-Литовска. Но немцы свои войска на эту линию не отводили, а у советского правительства не было сил, чтобы потребовать от них соблюдения условий договора.

Командиром ЗУОЗ (тогда эта должность называлась «военный руководитель») был назначен генерал-лейтенант (ну не поднимается у меня рука дописать унижающее достоинство офицера слово «бывший»!) Владимир Николаевич Егорьев.

Кадровый офицер, получивший блестящее военное образование, послуживший и в войсках и в штабах, дипломат и разведчик, отважный командир гренадерского полка и дивизии в годы Первой мировой войны, Владимир Николаевич пользовался огромным уважением солдатских масс. В декабре 1917 года он был избран командующим Особой армией, воевавшей против германцев на Юго-Западном фронте Первой мировой войны, а в январе 1918 года на фронтовом съезде его избрали на должность командующего войсками этого фронта.

В марте 1918 года на плечи 49‑летнего генерала легла чрезвычайно трудная задача. Ему предстояло преобразовать разномастные отряды в полки, бригады и дивизии регулярной Красной Армии. К счастью, у Владимира Николаевича оказались замечательные помощники: его заместителем был назначен генерал-майор Александр Александрович Самойло, выдающийся разведчик и военный педагог. А начальником штаба ЗУОЗ стал выдающийся военный теоретик, публицист и педагог генерал-майор Александр Андреевич Свечин.

Задача, стоявшая перед командованием ЗУОЗ, осложнялась тем, что в формируемом им объединении не хватало людей, оружия, обмундирования и снаряжения. До весны 1918 года на территории Беларуси находились войска русского Западного фронта, которым командовал прапорщик Александр Фёдорович Мясников.

Это было очень мощное военное объединение. Осенью 1917 года на Западном фронте вместе с тыловыми частями и учреждениями насчитывалось более 1,6 миллиона человек и более 600 тысяч лошадей. Они были распределены между тремя армиями, в которых было 30 пехотных и пять конных дивизий: 305 тысяч штыков, более 16 тысяч сабель, 1.236 легких и 224 тяжелых орудия.

Фронт располагал огромными запасами: одних только 76‑мм снарядов имелось более трех миллионов штук. А еще — 15,8 миллиона банок консервов, 659 тысяч пар ­обуви, 292 тысячи гимнастерок, 3.150 тонн крупы, 72.500 тонн сухарей, десятки тысяч винтовок, сотни пулеметов и прочее военное имущество.

Но практически все оно было потеряно в ходе зимнего наступления немцев: склады с военным добром достались противнику, а личный состав воинских частей «старой» армии разошелся по домам, прихватив с собой винтовки, пулеметы, лошадей и все прочее, что могло пригодиться в хозяйстве…

Генералы Егорьев, Самойло и Свечин начали с того, что произвели подсчет имевшихся в районе демаркационной линии советских отрядов и их имущества. Выяснилось, что в составе ЗУОЗ 120 отрядов, которые располагают 38 пушками, 307 пулеметами, пятью бронемашинами и даже 10 самолетами! Затем мелкие отряды начали присоединять к более крупным. В мае таких больших отрядов в составе ЗУОЗ было уже семь. Они получили названия по местности, в которой действовали. Невельско-Великолукский, Витебский, Оршанский, Рославльский, Брянский, Невельский и Курский отряды насчитывали в своих рядах около 20 тысяч человек.

Немцы вели себя спокойно: их лучшие части были отправлены во Францию, где шла последняя битва Первой мировой войны. Благодаря этому отряды ЗУОЗ получили возможность начать, как тогда говорили, сколачивание подразделений и частей, приступили к организации тыла и боевой учебе.

В июле ЗУОЗ получил первые подкрепления: из Москвы пришли Калужская, 2‑я Московская и 1‑я Тульская пехотные дивизии. Тогда же часть вновь созданных подразделений ЗУОЗ была отправлена на Восточный фронт молодой советской страны, где шли бои с белогвардейцами и белочехами.

А в начале августа 1918 года отряды ЗУОЗ были развернуты в соединения регулярной Красной Армии, которые стали именоваться 1‑й Витебской, 1‑й Смоленской, 1‑й и 2‑й Могилевскими, 1‑й и 2‑й Орловскими и 1‑й Курской пехотными дивизиями. Правда, эти дивизии еще не имели положенного по штату количества людей, вооружения и техники. Но начало формированию крупных общевойсковых соединений было положено именно здесь, в восточных регионах нашей республики, весной и летом трагического и героического 1918 года…

Вскоре, а именно 11 сентября 1918 года, ЗУОЗ был преобразован в Западный район обороны (ЗРО), который возглавил другой начальник, генерал-лейтенант Андрей Евгеньевич Снесарев. Впрочем, это уже иная история…

А Владимир Николаевич Егорьев продолжил свою службу в Красной Армии. Воевал против Деникина на Южном фронте, был экспертом при заключении мирных договоров с Эстонией, Финляндией и Польшей, редактировал интереснейший журнал «Военная мысль и революция», преподавал в военных вузах… В 1934 году вышел в отставку, но продолжал учить молодежь. Скончался старый генерал в Москве в 1948 году.

Полки и дивизии, «родившиеся» в ЗУОЗ, воевали на всех фронтах Гражданской войны. Они неоднократно меняли свою нумерацию и названия, часть из них была переформирована в другие соединения.

Так, на базе 1‑й Витебской дивизии и ряда других частей в октябре 1918 года была сформирована 17‑я стрелковая дивизия. Из 1‑й Смоленской дивизии «вышла» 26‑я Краснознаменная Златоустовско-Сталинская ордена Суворова стрелковая дивизия, штурмовавшая Кенигсберг в 1945 году.

Подготовил Андрей Данилов, «Ваяр»