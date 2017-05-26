«Я почувствовал гордость за свою профессию»

Скоро выпускники Военной академии этого года прибудут в воинские части нашей страны. Это событие станет волнительным и значимым в жизни каждого молодого офицера. Первое место службы сопряжено не только с романтичными мечтами лейтенантов, но и с пониманием специфики службы в различных воинских частях, особенностями адаптации к ней.

Своим опытом помощи молодым офицерам делится начальник штаба — первый заместитель командира автомобильного батальона (подвижных пунктов управления Вооруженных Сил) 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) майор Александр Шишкин:

— Для того чтобы подобрать будущие кадры, представители нашей базы приезжают в Военную академию, знакомятся с курсантами. ­Изучают их успеваемость, рейтинг будущих офицеров, их желание служить в том или ином подразделении, а также проявить себя на определенном армейском поприще. Это берется за основу. Когда определенный круг курсантов отобран, по окончании Военной академии и после распределения они прибывают в конкретное подразделение.

Проводится Офицерское собрание, за каждым вновь прибывшим закрепляются офицеры-наставники. Отмечу, что передача знаний считается почетной миссией и доброй традицией. В этой роли выступают те, кто обладает определенным опытом, имеет практику руководства личным составом, может показать на своем примере, как нужно действовать в реальных ситуациях.

Офицеры-наставники на протяжении первого года становления лейтенантов в должности и офицерском чине помогают и направляют, подсказывают. Далее после примерно полугода уже заметно, как проходит процесс адаптации молодых офицеров в воинской части. Кто-то из них сразу находит свое место в коллективе и свою стезю. И во многом это зависит как от личных качеств молодого офицера, так и от коллектива, в котором он служит.

Об офицерах, которые пришли к нам служить в прошлом году летом, скажу так: подобрались отличные парни. У одного хорошие организаторские способности, у другого — педантичность и внимательность, третий способен быстро найти подход к подчиненным и просто, доступно объяснить поставленные перед ними задачи. У каждого из молодых лейтенантов свой подход в общении с подчиненными, а задача командира — оценить и решить, кому и что можно доверить выполнять, какие от этого будут результаты. У нас автомобильное подразделение — а это предполагает работу с личным составом, управляющим легковыми и грузовыми автомобилями, большую ответственность за людей и технику.

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…В этом году прибытие молодых лейтенантов в 361‑ю базу охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) ожидается в июле — августе.

О том, как их встречают в воинских частях, знает командир автомобильной роты (обслуживания командного пункта Вооруженных Сил) автомобильного батальона (подвижных пунктов управления Вооруженных Сил) лейтенант Роман Гончар:

— В этой воинской части я служу с июля прошлого года. Окончил военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете по специальности «инженер-механик, специалист по управлению». Несколько раз проходил стажировки в 361‑й базе охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), прибыл сюда на должность заместителя командира роты, а затем стал командиром роты.

А еще лейтенант Роман Гончар рассказал о том, что волновался: как примет его новый коллектив? Хотя до этого во время учебы в БНТУ он взаимодействовал на курсе с личным составом (порядка ста человек), был заместителем командира взвода, решал многие организационные вопросы, учился работать с людьми.

К счастью, в армейском коллективе базы лейтенанта поддержали и помогли. Каждый день поступают новые задачи — и Роман Гончар старательно учится их выполнять. Признается: в воинской части при адаптации ему многим помог командир автомобильного батальона (подвижных пунктов управления Вооруженных Сил) майор Денис Посторнак.

— С первых дней я изучал документацию, которой должен владеть, затем начал работать с макетами техники, сдал зачеты. Учился у старших офицеров, перенимал у них опыт общения с личным составом, работы с техникой, решения организационных вопросов, — добавил лейтенант Роман Гончар. — Каждый по-своему адаптируется в воинской части… Ну а я почувствовал еще большую ответственность за людей и грузовую технику, когда впервые выехал на учение. Почувствовал гордость за свою профессию!..

Наталья Пахомович, «Ваяр»,фото автора