Миссия выполнима

29 мая отмечается Международный день миротворцев ООН. Этот день является своеобразной данью неоценимому вкладу, который внесли и продолжают вносить военные, полицейские и гражданские специалисты в дело мира и безопасности на планете. Более 3.500 миротворцев отдали свои жизни на службе под флагом ООН с 1948 года, в том числе 117 человек погибли в прошлом году…

На сегодняшний день более 113 тысяч человек участвуют в 16 операциях по поддержанию мира на четырех континентах. Не остается в стороне и Республика Беларусь. На протяжении вот уже семи лет наши военнослужащие входят в число стран — участниц миссии Временных сил ООН в Ливане.

Участие в миротворческой деятельности под эгидой ООН является одной из значимых сфер международного сотрудничества, способствующей повышению авторитета Республики Беларусь на международной арене.

Общую координацию участия Вооруженных Сил в данной сфере осуществляет департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны. Департамент отвечает за взаимодействие со штаб-квартирой ООН и международными партнерами на двустороннем и многостороннем уровне, планирует мероприятия по подготовке миротворческого резерва, проводит работу по дальнейшему расширению участия Республики Беларусь в международной миротворческой деятельности ООН. Постоянно ведется анализ текущей обстановки, проводятся оценочные визиты — не только в Ливан, но и в другие миссии ООН, с руководством которых налажены рабочие контакты.

…Накануне наш корреспондент встретился с начальником отдела (международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности) командования сил специальных операций Вооруженных Сил подполковником Дмитрием Рябихиным. И узнал о том, чем живут ныне наши «голубые каски» и насколько важна роль миротворческих миссий в мире.

— В настоящее время единственным штатным миротворческим подразделением в Вооруженных Силах Республики Беларусь является миротворческая рота. Она является неотъемлемой частью 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Миротворческая рота — важнейшая составляющая гарантий выполнения взятых нашей страной обязательств в рамках миротворческой деятельности ООН, ОДКБ и других международных организаций.

Говоря о практическом участии Республики Беларусь в миротворческих миссиях ООН, следует отметить особый вклад военной медицины. Наши медицинские специалисты продолжительное время являются основной составляющей белорусского контингента в составе Временных сил ООН в Ливане.

— Что же собой представляет на сегодняшний день миротворческая миссия Республики Беларусь за рубежом?

— Первый военнослужащий для участия в миссии в Ливане был направлен в 2010 году. В настоящее время там находятся пять человек: один штабной офицер и четыре медицинских специалиста: врач-хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог и две медицинские сестры. Всего же практический опыт участия в миротворческой миссии ООН получили 29 наших военнослужащих. Следует отметить, что некоторые из них были направлены в Ливан повторно. Это красноречиво подтверждает высокий уровень подготовки наших специалистов, их востребованность.

— Какие задачи решают миротворцы ООН в Ливане?

— Главная задача миссии — наблюдение за прекращением боевых действий. Кроме этого, миротворцы ООН оказывают поддержку ливанским вооруженным силам в ходе их развертывания на юге страны. Важнейшей задачей на сегодняшний день является координация деятельности с правительствами Ливана и Израиля.

Что касается белорусского медицинского персонала, на него возлагается широкий спектр задач по обеспечению готовности оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи как персоналу миссии, так и местному населению в рамках выполнения гуманитарных задач миссии.

Штабной офицер от Республики Беларусь является начальником отдела стратегического диалога офиса заместителя командующего миссией. Одной из основных его задач является организация и документальное сопровождение работы органов механизма стратегического диалога.

— Как оценивает руководство миссии подготовку наших военнослужащих?

— Уровень профессионального мастерства и способность работать в экстремальных условиях высоко оценивается руководством миссии. По окончании срока ротации соответствующие начальники оформляют определенный пакет документов на каждого белорусского военнослужащего, где прописывается оценка его работы и содержатся многочисленные отзывы. Данные документы направляются в Республику Беларусь и в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, в ходе оценочных визитов представителей Министерства обороны Республики Беларусь в Ливан главой миссии неоднократно отмечался положительный вклад белорусского контингента в достижение целей миссии. Наши врачи и медсестры спасли далеко не одну жизнь. Хорошие отзывы о нашем медицинском персонале я неоднократно слышал на протяжении моего пребывания в миссии.

— Что на сегодняшний день представляет собой наша миротворческая рота?

— В соответствии с решением Президента Республики Беларусь республиканским органам государственного управления, в том числе Министерству обороны, предписано активизировать работу по подключению к миротворческой деятельности ООН.

Практическим шагом по реализации данного решения стало изменение штатной численности миротворческой роты 103 овдбр до 100 человек, что, в свою очередь, обеспечивает готовность выполнения обязательств Республики Беларусь по направлению подразделения для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

Организационно-штатная структура миротворческой роты включает в себя управление роты, отделение инструкторов и три миротворческих взвода.

Данное подразделение на основании законодательства Республики Беларусь комплектуется только военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

— На что делается упор в ходе боевой подготовки миротворцев?

— Одной из основных особенностей боевой подготовки является ее интенсивность. Особое внимание уделяется тактической, огневой, воздушно-десантной, инженерной, медицинской подготовке. Все военнослужащие подразделения совершают прыжки с парашютом.

В программу боевой подготовки включен также иностранный язык. Весь личный состав проходит обучение на специализированных курсах нашей Военной академии, а военнослужащие, показывающие лучшие результаты, совершенствуют уровень своей языковой подготовки на курсах иностранных языков в учебных центрах армий иностранных государств.

Миротворческая рота неоднократно принимала участие в многонациональных миротворческих учениях в Украине, Молдове, Албании, Македонии, Казахстане, России, Кыргызстане, Армении, Сербии.

Личный состав проходит обучение на различных курсах международных миротворческих центров в Польше, Германии, Великобритании, Швейцарии, Турции, Швеции, Чехии, Венгрии, Индии.

— Насколько учитывается при подготовке миротворческой роты опыт применения однотипных подразделений при выполнении задач по предназначению, опыт их участия в локальных конфликтах?

— Безусловно, этому придается особое значение. Так, в программу боевой подготовки активно внедряются элементы тактической медицины, тактической стрельбы, отрабатываются вопросы противодействия самодельным взрывным устройствам. К примеру, в каждом отделении есть такие специалисты, как стрелок-санитар и стрелок-сапер, которые проходят дополнительную подготовку по своему направлению. В текущем году, кроме того, для изучения опыта оказания первой помощи в тактических условиях и вопросов противодействия самодельным взрывным устройствам планируется привлечение специалистов армий иностранных государств.

Для обеспечения готовности к выполнению задач в любых климатических и тактических условиях, в том числе в горной местности, личный состав проходит подготовку по специальной альпинистской подготовке, практически отрабатывает элементы беспарашютного десантирования и тактических действий с использованием альпинистского снаряжения.

— Как налажено сотрудничество и обмен опытом с зарубежными коллегами?

— Одним из основных аспектов деятельности в этом направлении является, несомненно, участие в учениях миротворческих сил ОДКБ.

К практическим занятиям неоднократно привлекались инструкторы армий иностранных государств, имеющие богатый опыт участия в миротворческих операциях.

В ноябре этого года все командиры отделений и инструкторы роты впервые пройдут миротворческую подготовку в Центре по подготовке к заграничным миссиям Министерства обороны Польши.

Дополнительную подготовку по специальной альпинистской подготовке личный состав проходит на специальных курсах в Центре горной подготовки в городе Сачхере, в Грузии.

— Не могу не спросить про экипировку и снаряжение…

— На вооружении миротворческой роты состоят бронетранспортеры БТР‑80, грузовой автомобиль МАЗ‑5316 и квадроциклы. Стрелковое оружие оснащено современными ночными, оптическими и коллиматорными прицелами, целеуказателями-осветителями. Основными его образцами в подразделении являются автоматы АКС‑74, пулеметы ПКМ, снайперские винтовки СВД, подствольные гранатометы ГП‑25 и пистолеты ПМ. Весь личный состав оснащен индивидуальными средствами бронезащиты высокого класса, в том числе бронежилетами, бронешлемами и очками защитными. Часть личного состава в зависимости от занимаемой должности оснащена приборами ночного наблюдения, которые крепятся на бронешлемах.

Кроме того, в миротворческом подразделении на оснащении имеются различные современные средства защиты, элементы снаряжения и экипировки, специальное оборудование. Среди них — специальные цифровые средства связи, спутниковый терминал связи, средства индивидуальной радиационной, химической и биологической защиты для использования в условиях жаркого климата, специальные средства для наведения общественного порядка, телескопические досмотровые зеркала и телевизионные досмотровые устройства, миноискатели, взрывозащитный костюм для разминирования, контейнер для перевозки взрывоопасных предметов, приборы позиционирования (GPS), тепловизорный прибор наблюдения, другие средства.

— Какие планы на текущий год?

— В их основе, несомненно, — боевая подготовка и обеспечение готовности к направлению подразделения для выполнения задач по предназначению.

Беседовал подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото Дмитрия Рябихина и из архива агентства