На пороге школьных испытаний

Герой одной из бессмертных комедий Леонида Гайдая говорил: «Экзамен для меня — всегда праздник!». Однако эта фраза почему-то мало смешит тех, у кого испытания уже на носу. Тем не менее пора экзаменов приближается. Как добиться наилучших результатов, столь необходимых многим для поступления? Как легче преодолеть экзаменационное испытание?

Родители могут оказать своим детям весьма эффективную помощь в подготовке к экзаменам. Прежде всего — исключите в это время из своего общения с ребенком какие-либо назидания и нравоучения. На данном этапе необходимо сосредоточиться на реальной помощи своему чаду. В обязательном порядке уберите из своего лексикона подобные выражения: «Я еще в начале года тебе говорил…», «Я же тебя предупреждала раньше…», «Не слушал, когда тебе родители говорили, вот и получил…». Не впадайте в крайности в оценках происходящего и ожидаемых результатов. Дайте ребенку возможность выговориться о тревогах и волнениях. Станьте для своего дитя «свободными ушами», не осуждая его, а поддерживая.

Говорят психологи

Подготовка к экзаменам и их сдача — это период интенсивной подготовки, огромных физических и эмоциональных нагрузок на организм человека.

Родителям необходимо всячески поддерживать психическое и эмоциональное здоровье своих сыновей и дочерей. Очень важно вселить в них уверенность в успехе. Обсуждение трудностей, которые возникают в процессе подготовки к экзаменам и их сдачи, также очень значимо для выпускников.

Сон школьников должен составлять не менее восьми часов в сутки, поэтому родителям следует следить за распорядком дня ребенка.

Во время подготовки к экзаменам немаловажную роль играет и питание. Прежде всего оно должно быть полноценным и правильным. В рационе должны присутствовать продукты повышенной биологической ценности — кисломолочные продукты, рыба, мясо, фрукты и овощи. Врачи советуют в этот период подкрепить организм витаминами.

Контроль за режимом труда и отдыха — одна из составляющих правильной подготовки. После окончания учебного дня ребенок должен отдохнуть в течение 30–60 минут. Выполняя задания, следует придерживаться принципа «от простого к сложному». Не следует забывать и о чередовании умственного и физического труда. Полезными будут прогулки по лесу или посещение аквапарка с целью отвлечения школьника от предстоящих экзаменов.

Давайте постараемся все вместе не передавать нашу тревогу детям, а вести их к эффективным результатам. Ваше понимание и уверенность помогут ребенку.

Добрые советы

Сдача экзамена — лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком большой важности, чтобы не увеличивать волнение.

Если к экзаменам относиться правильно, то они могут стать хорошим средством самоутверждения и повышения личностной самооценки.

Ставьте перед собой реальные цели. Перед тем как ставить цель, подумайте: по силам ли вам она? В мире нет абсолютно совершенных людей. Поэтому даже если ваше достижение не очень большое, не расстраивайтесь — оно ваше, личное.

Не бойтесь допустить ошибку. Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Помните: человек, настроенный на успех, добивается в жизни гораздо большего, чем тот, кто пытается избежать неудач.

Будьте уверены: экзамены и централизованное тестирование по силам всем выпускникам школ. Задания составлены на основе школьной программы, поэтому, добросовестно подготовившись, вы обязательно сдадите экзамен.

Интересный факт

Учащиеся запоминают

10 % от того, что они читают;

26 % от того, что они слышат;

30 % от того, что они видят;

50 % от того, что они видят и слышат;

70 % от того, что они обсуждают;

80 % от того, что основано на личном опыте;

90 % от того, что они проговаривают и одновременно делают;

95 % от того, чему они обучают сами.

Памятка для родителей

Не переживайте за количество баллов, которые получит ваше дитя на экзамене. Ни при каких обстоятельствах не критикуйте ребенка после экзамена. Объясните, что количество баллов не есть измерение его возможностей, и настройте на успех.

Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов, так как это может отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально «сорваться».

Повышайте уверенность своего сына или дочери в себе. Ведь чем больше ребенок боится неудачи, тем выше вероятность допущения ошибок.

Контролируйте самочувствие ребенка. Переутомление может привести к серьезным заболеваниям. Не допускайте перегрузок.

Вместе с ребенком составьте план подготовки к экзаменам. Ребенок должен стремиться не к вызубриванию всего учебника, а к структурированию информации: составлению плана, схемы, таблицы. Они служат своеобразными подсказками. Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. Основные формулы и определения можно выписать на листочки и повесить в различных местах в квартире.

Подготовьте несколько вариантов тестовых заданий по учебным предметам. Форма тестирования отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов, поэтому многое зависит именно от тренировок. Заранее приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда он сумеет сконцентрироваться на ЦТ, что придаст ему уверенности в своих силах. Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему их на экзамен.

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться.

Главное, помните: как бы ваш ребенок ни сдал экзамен, он получит определенный опыт, возможность проанализировать свои неэффективные действия и избежать их в будущем.

Подготовила подполковник Елена Затирка, «Ваяр»