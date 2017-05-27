На последнем отрезке службы

Артём и Виталий — земляки. Оба родом из районного центра Ганцевичи Брестской области. Парни служат в 120‑й зенитной ракетной бригаде, только в разных подразделениях. У обоих срок срочной военной службы подходит к концу.

Должность сержанта Артёма Макаревича — командир отделения — старший оператор станции обнаружения целей (СОЦ). До призыва парень окончил Минский государственный железнодорожный колледж, работал техником по ремонту подвижного состава в белорусской столице. В разговоре он признался, что мечтал служить в органах пограничной службы, но судьба распорядилась так, что пришлось охранять границу воздушную.

Впрочем, о том, что служба прошла в ВВС и войсках ПВО, Артём не жалеет.

— Самым трудным для меня на первых порах было освоить сложную боевую технику, — рассказал сержант Макаревич. — Станция обнаружения целей содержит множество электронных блоков. В течение буквально одного месяца предстояло четко усвоить предназначение всех элементов СОЦ. И с этой задачей я справился в установленный срок. Большую помощь в изучении радиоэлектронной техники оказал начальник станции капитан Андрей Гвоздик. А потом пошли полевые выходы, тактические учения… На полигонах приходилось захватывать и сопровождать реальные воздушные цели. Это была очень увлекательная боевая работа, о которой «на гражданке» буду вспоминать с грустью — как и о том дружном коллективе, который сложился в нашем зенитном ракетном дивизионе. Армия подарила мне настоящих друзей, с которыми обязательно стану поддерживать контакты и после увольнения в запас.

Артём добавил: после службы он намерен вернуться к своей гражданской профессии, трудиться на железнодорожном транспорте. А еще собирается поступать в Белорусский национальный технический университет, чтобы получить диплом инженера.

Тем юношам, которые будут призваны на срочную службу в ВВС и войска ПВО, он настоятельно советует тщательно изучать вооружение и боевую технику. В этом виде Вооруженных Сил знания играют первостепенную роль. Борьбу с воздушным противником военнослужащие ведут с помощью сложнейшего радиоэлектронного оборудования. Да и те дополнительные специальности, которые парни приобретают в армии, могут им пригодиться после возвращения в гражданскую жизнь.

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А водитель-электрик ефрейтор Виталий Муха до призыва окончил Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства. По специальности он зоотехник. Успел поработать на Минской овощной фабрике технологом молочнотоварного комплекса.

Службу Виталий проходит в дивизионе управления 120 зрбр.

— С первого дня пребывания в Вооруженных Силах у меня сложились хорошие впечатления о службе, — подчеркнул он. — Военно-учетную специальность освоил быстро, так как водительское удостоверение с открытыми категориями В и С получил до призыва. Да и коллектив подразделения оказался дружным.

Самым интересным в процессе службы были полевые выходы, а еще мне очень нравилось выполнять на стрельбище плановые упражнения из автомата Калашникова. Жаль, не довелось посидеть за пультом зенитной ракетной установки, но у меня были другие, довольно ответственные задачи. Самое важное, что за проведенные в войсках месяцы я хорошо освоил автомобильную технику, научился управлять мощным высокопроходимым автомобилем ЗИЛ‑131. Так что польза от службы — реальная.

Хочу сказать ребятам, которым еще предстоит стать военнослужащими: ни в коем случае не опасайтесь армии. Для меня служба стала хорошей жизненной школой, здесь я приобрел новые знания и умения. Жаль, что скоро придется расставаться с командирами и надежными боевыми товарищами. Хочется верить, что нам на смену придут старательные, добросовестные и ответственные парни, которые продолжат надежно охранять воздушные рубежи Беларуси.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова