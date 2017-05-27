Патриотизм и духовность народа — основа безопасности страны

В Минске, в Колонном зале Центрального Дома офицеров состоялась встреча министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова с членами президиума Республиканской комиссии по шефству работников культуры и искусства над личным составом Вооруженных Сил, представителями творческих союзов и организаций.

Обращаясь к представителям творческой интеллигенции, глава военного ведомства особо подчеркнул: одним из главных достижений нашего государства является сохранение мира и согласия в стране на фоне войн и конфликтов, беспрецедентных военных приготовлений, эскалации напряженности в Европейском регионе и на планете в целом. Разумеется, этот мир и безопасность необходимо защищать в различных областях: в политике, экономике, идеологии и собственно в военной сфере.

Важнейшим фактором сдерживания от попыток разговора с нашей страной с позиции силы является военная организация государства и ее основа — белорусская армия. Министр обороны рассказал деятелям культуры о том, как реализуется очередной пятилетний План строительства и развития Вооруженных Сил, главной целью которого определено создание до 2020 года компактной, мобильной, высокоподготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам, в том числе так называемым гибридным войнам.

Глава военного ведомства назвал важнейшие направления строительства Вооруженных Сил, ознакомил собравшихся с самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники. Генерал-лейтенант Андрей Равков отметил также значительную роль отечественного оборонно-промышленного комплекса в оснащении Вооруженных Сил современным вооружением и военной техникой, в том числе ракетным оружием.

Надо подчеркнуть: рассказ министра обороны произвел позитивное впечатление на деятелей культуры.

Глава военного ведомства проинформировал представителей творческой интеллигенции и о совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017», которое пройдет осенью этого года на территории нашей страны. Генерал-лейтенант Андрей Равков посоветовал ознакомиться с номером «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» за 12 мая этого года, в котором размещена подробнейшая информация о военной политике Республики Беларусь, в том числе о проведении совместного с Россией стратегического учения.

Министр обороны подчеркнул: ключевую роль в защите независимости и территориальной целостности играют люди. Поэтому вполне закономерно, что среди основных мер обеспечения военной безопасности названо проведение государственной политики по укреплению в обществе чувства патриотизма и готовности к защите национальных интересов Республики Беларусь, воспитанию сознательного отношения граждан Республики Беларусь к ее вооруженной защите. И весомый вклад в совершенствование патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан страны, воинов армии вносит военно-шефская комиссия, отметил генерал-лейтенант Андрей Равков. Глава военного ведомства напомнил о действующих в армии социокультурных проектах, комплексе ярких, общественно значимых, исключительно содержательных мероприятий, состоявшихся за прошедший год.

В будущем году мы отмечаем 100‑летие Вооруженных Сил. Этот юбилей для нас — важнейшая символическая дата. Мы гордимся нашей героической историей — и чтобы быть верными священным традициям, подчеркнул глава военного ведомства, должны надежно обеспечивать мир на белорусской земле.

Министерством обороны объявлен конкурс на лучшие произведения литературы и искусства, посвященные этому юбилею. И в ходе конкурса приоритет, несомненно, будет отдан произведениям о современной армии, о вкладе современного поколения как продолжателей героических традиций в поддержание мира и безопасности на белорусской земле.

Министр обороны пригласил деятелей культуры принять активное участие в конкурсе, в подготовке патриотических проектов, создании новых значительных произведений.

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Выступившие на заседании деятели культуры поделились своими взглядами на решение актуальных вопросов дальнейшего совершенствования военно-шефской работы, деятельности по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан.

Председатель Республиканской комиссии по шефству работников культуры и искусства над личным составом Вооруженных Сил, руководитель Белорусского союза композиторов народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок, рассказав о совместных социокультурных проектах военно-шефской комиссии и Министерства обороны, поддержал мысль генерал-лейтенанта Андрея Равкова о том, что патриотизм и духовность народа — основа его безопасности. Он также выразил признательность Министерству обороны за неизменную поддержку традиций высокой культуры, создание условий для взаимодействия с творческими коллективами страны, развитие армейских учреждений культуры.

Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский рассказал о системе содействия Вооруженным Силам в сфере информационного обеспечения. И обратил особое внимание на необходимость пропаганды чтения классической литературы, способствующей формированию у молодых людей правильных нравственных ценностей.

Дмитрий Шляхтин, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, поведал о сотрудничестве с Вооруженными Силами. Только в прошлом году музей посетило свыше 19 тысяч военнослужащих. В создании нового экспозиционного блока «Наследники Великой Победы» приняли участие и ветераны, и военнослужащие, что явственно продемонстрировало нерушимость связей поколений и верность армейским традициям.

Руководитель Студии военных художников Николай Опиок подтвердил желание членов Студии встретить 100‑летие Вооруженных Сил участием в освещении совместного стратегического учения «Запад‑2017», новыми картинами и выставками.

Главный редактор литературно-художественного журнала «Немига» поэт Анатолий Аврутин, руководитель благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана» полковник в отставке Александр Метла, писатель генерал-майор авиации в отставке Анатолий Сульянов, директор Государственного музея военной истории Республики Беларусь полковник запаса Сергей Азаронок рассказали о своей деятельности и высказали предложения по совершенствованию военно-шефской и военно-патриотической работы.

Подводя итоги встречи, глава военного ведомства заметил, что работникам культуры необходимо воспитывать не только подрастающее поколение, но и людей постарше, со всеми находить общий язык.

К проблеме воспитания надо подходить с современных позиций, используя современные технологии и методики. А вот каким образом эффективнее их использовать, об этом деятели культуры должны подумать, заметил глава военного ведомства.

Отвечая на предложение писателя генерал-майора авиации в отставке Анатолия Сульянова о необходимости улучшения военно-патриотического воспитания в школе, глава военного ведомства проинформировал аудиторию о переговорах с Министерством образования об укреплении статуса и роли военрука в учреждениях образования.

Армия продолжает оставаться школой мужества, формирующей из мальчишек настоящих мужчин, граждан и патриотов. И в деле воспитания гражданственности огромную роль играет взаимодействие министерств обороны, культуры и образования, отметил глава военного ведомства. Нужно увеличивать вклад творческой интеллигенции в воспитание молодежи, считает министр обороны.

Предметные направления деятельности будет подсказывать Министерство обороны, координируя их с планами министерств образования и культуры для формирования единых позиций, пообещал генерал-лейтенант Андрей Равков. А вот конкретные задачи и способы их реализации, еще раз отметил он, обращаясь к членам военно-шефской комиссии, должны определять сами деятели культуры.

А завершилась встреча на высокой ноте: министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков поблагодарил деятелей культуры за плодотворное сотрудничество, вручил наиболее активным членам военно-шефской комиссии грамоты и ценные подарки. Глава военного ведомства пожелал всем творческих успехов в общем деле — деле сохранения мира, стабильности, безопасности на нашей земле, воспитания патриотов Беларуси, которые способны защитить свой народ и страну.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Дениса Малышица