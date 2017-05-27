Получил бесценный опыт

В Вооруженных Силах продолжается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, отслуживших положенный срок. Возмужавшие, окрепшие молодые парни возвращаются домой, где их ждут родные и близкие. Большинство приобрели хороший жизненный опыт, будут тепло вспоминать время, проведенное в армейском строю.

Один из них — командир отделения копрового взвода мостовой роты 77‑го отдельного Краснознаменного мостового железнодорожного батальона 30‑й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады сержант Анатолий Романович.

Родом он из деревни Букча Лельчицкого района Гомельской области. После окончания школы поступил на заочную форму обучения в Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого на машиностроительный факультет (специальность — «технология машиностроения»). Трудился оператором линии производства пищевой продукции в ОАО «Мозырьсоль», зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, успешно совмещая учебу с работой.

Вскоре Анатолию пришла повестка…

— Я с детства мечтал пройти армейскую школу, так как убежден: это необходимо каждому мужчине, — признался в разговоре сержант Романович. — Отец и родной брат Евгений искренне возгордились мной, когда узнали о том, что я иду служить в армию. И коллеги на работе поддержали.

С первых дней службы Анатолий привык к распорядку дня, дисциплине и субординации, быстро постиг азы строевой подготовки, выучил положения общевоинских уставов. Физические нагрузки он переносил легко — ведь по-настоящему увлекался спортом, в частности футболом.

Вскоре Анатолия направили в школу подготовки младших специалистов, которую он успешно окончил и получил военно-учетную специальность копровщика. В армейском коллективе он быстро приобрел авторитет, зарекомендовал себя исполнительным и требовательным к себе военнослужащим. А в качестве младшего командира стал еще более ответственным.

…«На гражданке» после увольнения в запас Анатолий Романович намерен окончить учебу в вузе — остался один курс — и продолжить работать на родном предприятии. К слову, он признался: там его ждет повышение, а раньше сделать это не решались по одной лишь причине — в характеристике старательного работника не хватало отметки в графе «Служба в армии»… Теперь парень уверен в том, что благодаря бесценному опыту, обретенному во время службы в Вооруженных Силах, его карьера сложится благоприятно.

А еще Анатолий с нетерпением ждет встречи со своей возлюбленной — Мариной. Он выполнил свое обещание добросовестно отслужить, а она свое — дождаться.

За свой ратный труд и исполнительность сержант Анатолий Романович заслужил признательность командиров. Командование батальона выражает искреннюю благодарность его родителям Валентине Анатольевне и Владимиру Михайловичу за воспитание сына — патриота своей страны.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора