Школа как образ жизни

…Никогда не задумывалась об этом — но оказывается, что военно-научные школы (ВНШ) в каждой стране имеют свои особенности, которые зависят не только от того, насколько значителен вес достижений отечественных ученых в мировом сообществе, но и от многих других факторов — например, экономического и политического влияния государства, менталитета населения, социального устройства. Даже от географических особенностей!

К слову, создание национальной военно-научной школы, признанной на всех уровнях, — одно из важнейших свершений для любого государства.

В свое время в Беларуси в ВИЗРУ существовали две признанные на международном уровне, но неформальные военно-научные школы, обе сильные, но работающие в разных направлениях, — докторов технических наук, профессоров полковников Александра Охрименко и Владимира Артемьева, ставшего членом-корреспондентом НАН Беларуси.

На фоне технической составляющей с военными науками дело обстояло сложнее. Но постепенно набирала силу и военная составляющая, появились сугубо военные кафедры, рождались соответствующие научные школы, пусть и неформальные. Сегодня, к слову, можно говорить об около полдесятка ВНШ (пусть неформальных!) на базе Военной академии.

И конечно, возникла идея создать официальную военно-научную школу — с ней сотрудники Научно-исследовательского института Воору­женных Сил Республики Беларусь вышли на уровень решения министра обороны.

В 2011 году, когда наш НИИ, как говорится, достаточно вырос и окреп (на днях институту исполняется 15 лет), решением военно-научного совета здесь была создана для активизации подготовки дипломированных ученых военно-научная школа «Теория и практика обоснования направлений развития вооружения». Ее основоположником и руководителем стал главный научный сотрудник 4‑го научно-исследовательского управления доктор технических наук, профессор полковник запаса Сергей Савенко. Он же является председателем совета по защите диссертаций СК 04.02.01 при НИИ — по специальностям: радиотехника, в том числе — системы и устройства телевидения (технические науки); теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения (технические и военные науки); стратегия, военные аспекты безопасности государства, военная политология (военные науки).

На сегодня численность этой ВНШ составляет более трех десятков сотрудников НИИ, Военной академии и других научных организаций Беларуси. Из них в совете СК 04.02.01 с 2010 года 10 человек защитили кандидатские диссертации по техническим наукам и семь — по военным. Первый соискатель, защитивший кандидатскую диссертацию в совете СК 04.02.01 при НИИ, — кандидат технических наук подполковник (ныне уже запаса) Юрий Семак. Всего состоялось 17 защит, увенчавшихся успехом, последние — 17 марта нынешнего года, когда кандидатами военных наук стали подполковник Роман Сидоренко и полковник запаса Сергей Мех.

В данный совет по защите диссертаций входят известные и авторитетные в научных кругах специалисты. Заместитель председателя — заместитель начальника специального конструкторского управления ОАО «АГАТ-СУ» доктор военных наук, доцент полковник запаса Владислав Синявский (бывший начальник НИИ Вооруженных Сил). Ученый секретарь — кандидат технических наук, доцент полковник в отставке Александр Анисько. Члены совета — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе доктор военных наук, профессор полковник Николай Бузин, начальник НИИ кандидат военных наук полковник Олег Любочко, главные научные сотрудники НИИ доктора технических наук, профессора полковник запаса Сергей Гейстер, полковник в отставке Василий Реутский и другие.

— Задачи ВНШ весьма разнообразны, — подчеркнул полковник запаса Сергей Савенко. — Мы участвуем в создании целостной системы знаний в области теории вооружения, разработке приоритетных направлений совершенствования и развития вооружения, военной и специальной техники. Работаем над развитием теоретической и научно-исследовательской базы, привлекаем к деятельности в ВНШ талантливую молодежь. На нас также возлагаются задачи по подготовке научных работников высшей квалификации по направлениям деятельности, высококвалифицированной помощи в подготовке специалистов и военных ученых, в том числе для других государств. При этом мы содействуем профессиональному развитию научных работников, освоению ими методологии научных исследований.

ВНШ проводит изобретательскую работу по созданию перспективных образцов вооружения, выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, эффективно взаимодействует с должностными лицами структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил с целью апробации результатов исследований. При этом нельзя сбросить со счетов и наше партнерство с научными школами высших учебных заведений, научных организаций Беларуси и других государств. Мы развиваем научное сотрудничество, расширяем участие в работе ведомственных, республиканских и международных научных семинаров, конференций, выставок.

…Необходимо добавить: лидерами военно-научного общества при НИИ являются, не побоюсь этого слова, титаны научной сферы военного ведомства, возглавляющие научные направления. Например, так сказать, вотчина Сергея Савенко — теория и практика неконтактного обнаружения взрывоопасных объектов в почве, а также объектов гражданского назначения в различных укрывающих средах. Еще одно направление его деятельности — обоснование мероприятий Государственной программы

вооружения по разработке предложений в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и программ развития базовых военных технологий.

Направление, которое возглавляет доктор технических наук, профессор полковник в отставке Николай Лисейчиков, — моделирование и оптимизация процессов технического обеспечения войск по решению проблем живучести и пожаробезопасности объектов хранения боеприпасов. Доктор технических наук, профессор полковник в отставке Эдуард Лазаревич курирует управление жизненным циклом вооружения по созданию радиоэлектронной аппаратуры на основе виртуальной компонентной базы. Доктор технических наук, профессор полковник запаса Сергей Гейстер — теорию и технику помехозащиты радиоэлектронных средств специального назначения по улучшению их помехозащищенности и живучести.

Пройден ответственный и сложный путь. Но это только начало. В военном ведомстве налицо потенциал, способный стать залогом дальнейшего развития и успеха на благо белорусской армии, народного хозяйства и государства.

Елена Романова, «Ваяр»