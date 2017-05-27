Слово — подросткам!

В Беларуси стартовал совместный проект еженедельника «Аргументы и факты в Белоруссии», Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», Представительства Детского фонда ООН в Республике Беларусь (ЮНИСЕФ) — «ТеДДи — Трибуна для детей».

Это видеоблоги, в которых в своих выступлениях дети и молодые люди рассказывают о проблемах развития белорусского языка, своем видении причин возникновения сетевых «групп смерти», призывают взрослых учитывать аргументы и мнения детей, давать им право выбора профессии и жизненного пути. Школьники также поделились своим видением идеальной школы, дистанционного обучения.

Как подчеркнул заместитель председателя РОО «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» Виталий Никонович, сегодня каждый подросток может прислать свое видео и публично заявить о своей проблеме или выступить как эксперт в каком-то вопросе.

— Перед молодыми людьми возникает много вызовов: вредные привычки, травля в школе, опасности в Интернете… Надеемся, что участники проекта «ТеДДи», высказываясь по проблемным темам, смогут влиять на сверстников и станут помощниками для взрослых в нашей работе, — отметила на презентации первых результатов проекта координатор по коммуникациям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Кристина Дулевич.

Константин Егоров