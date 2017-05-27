Служение Отечеству — дело всей жизни

22 мая 2017 года Указом Президента Республики Беларусь № 176 генерал-майор Игорь Лотенков был освобожден от должности заместителя министра обороны по вооружению — начальника вооружения Вооруженных Сил в связи с увольнением с военной службы в запас.

В одном из интервью на вопрос журналиста о том, как становятся заместителями министра обороны, Игорь Николаевич по-философски ответил: «Не сразу. Это длительный и поступательный путь, кропотливый труд, наработка опыта и знаний». И если изучить служебный путь этого уважаемого, авторитетного генерала, становится понятен смысл его слов.

Военную службу Игорь Николаевич начал в Киевском военном округе. С 1983 по 1990 год служил там в Вооруженных Силах на различных должностях, пройдя путь от заместителя командира учебной танковой роты по технической части до старшего офицера бронетанковой службы управления вооружения танковой армии.

Затем офицер Лотенков продолжил службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь. Прошел ступени служебного роста от старшего офицера бронетанкового управления Министерства обороны до заместителя командующего по вооружению — начальника управления вооружения Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь. После учебы в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации занимал должности начальника управления РАВ Министерства обороны, затем заместителя начальника вооружения Вооруженных Сил, а в 2012 году был назначен заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил.

На годы его руководства пришелся пик закупок вооружения и военной техники. Игорю Николаевичу со своим коллективом пришлось столкнуться с рядом трудностей. В эпоху мирового финансового кризиса, в ситуации ограниченного поступления финансовых средств этот Генерал с большой буквы благодаря своей мудрости и настойчивости на высоком уровне организовал обновление парка вооружения и военной техники Вооруженных Сил нашей страны, приведение в надлежащее состояние парков воинских частей, системную работу должностных лиц по поддержанию высокого уровня боевой готовности образцов вооружения и военной техники, по своей инициативе совместно с подчиненными разработал Государственную программу обеспечения безопасного хранения вооружения и военной техники Вооруженных Сил на 2016–2020 годы, которая в настоящее время успешно реализуется.

Отдельно стоит отметить, что Игорь Николаевич с достоинством представлял нашу Родину на международной арене, организовал тесное военно-техническое сотрудничество с более чем 15 государствами, воплощая в жизнь принцип многовекторности политики нашего государства.

Совсем недавно, 17 мая, генерал-майор

Игорь Лотенков отпраздновал свой личный юбилей — 55‑летие.

Уволившись с военной службы, Игорь Николаевич, нет сомнения, напишет очередную звучную страницу своей богатой жизни. Мы искренне верим: многолетний опыт работы с людьми, руководство большими воинскими коллективами, глубокое понимание жизни, основ и принципов государственного управления ему в этом помогут.

Все эти навыки, знания и умения, несомненно, будут востребованы и использованы вами, уважаемый Игорь Николаевич, на благо нашей страны.

А нам остается только гордиться тем, что довелось проходить службу под вашим командованием и руководством.

Коллектив вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь