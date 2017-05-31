Кусочек неба на земле

Сегодня исполняется 15 лет со дня формирования государственного учреждения «223 центр авиационной медицины ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь». Отличный информационный повод рассказать об одной из сфер деятельности его специалистов из отделения врачебно-летной экспертизы.

Познакомить военного корреспондента, а через него и читателей нашей газеты с особенностями труда военных медиков командование доверило подполковнику медицинской службы Максиму Коршуку — старшему врачу-оториноларингологу отделения врачебно-летной экспертизы этого центра и его подчиненным.

Наша встреча состоялась, можно сказать, у «батискафа» — или «лифта в небеса». Кстати, последнее название звучит поэтично и более соответствует предназначению аппарата. Хотя барокамера, в которой специалисты центра авиационной медицины «поднимают» своих пациентов на высоту, реально напоминает аппарат для подводных исследований Жака-Ива Кусто. Такой массивный металлический бочонок с округлыми формами и иллюминаторами. В его торце — круглая дверь с характерным затворным механизмом. А внутри довольно уютная обстановка: столик с журналами и двумя лавочками по бокам, на стене — авиационные приборы, те же, что в самолете, — высотомер, вариометр, кислородный индикатор, кислородные приборы и маски.

Рассматривая конструкцию двери, от техника барокамеры Сергея Макея узнаю: в ней даже есть специальная камера, через которую можно что-либо передавать «с высоты» (или «на высоту»), как говорится, на всякий пожарный. Она сконструирована так, чтобы передача предметов, например лекарств или записок (если вдруг откажет радиосвязь), проходила без колебаний давления в агрегате — чтобы не навредить людям, находящимся внутри. Предусмотрена и проводная связь с испытуемыми. Они обязательно надевают летные шлемофоны и докладывают обо всех своих ощущениях в ходе «подъема на высоту» следящему за ними через иллюминатор врачу. В барокамеру обеспечивается и подача кислорода для тех, кто почувствует себя неважно при наступлении высотной гипоксии.

В тот день за состоянием испытуемых наблюдал старший врач — хирург майор медицинской службы Александр Ожеховский.

— Слежу за проявлением характерных признаков у находящихся в барокамере, — уточнил Александр Влади­славович. — Например, при плохой переносимости гипоксии синеют губы и ногти, есть и ряд других особенностей.

Больше отрывать врача от важной задачи я не стал, ведь Сергей Макей уже запустил мощный насос — и испытуемые в барокамере «начали взлет»… А рассказ продолжил подполковник медицинской службы Максим Коршук.

— Сегодня у нас это уже второй «подъем на высоту», испытание проходят летчик и абитуриент. Всего в барокамере может находиться четыре человека, но не меньше двух — из соображений безопасности: чтобы, если одному станет плохо, другой мог ему помочь, — поясняет Максим Валентинович. — Ведь в барокамере моделируется высотная гипоксия, а на «спуске» — резкие перепады барометрического давления, схожие с теми, что возникают при перегрузках во время полета. Также мы проводим психофизиологическую подготовку летного состава. То есть показываем, что такое высотная гипоксия и как правильно ее распознать уже непосредственно в полете, а также какие меры нужно предпринять — перейти на дыхание кислородом и снизить высоту. Мерам безопасности уделяем особое внимание. Перед началом процедуры все проходят тщательный инструктаж, также проверяется их физическое состояние.

…Как я уже упомянул выше, во время нашего разговора в барокамере вместе с летчиком находился парень, изъявивший желание поступить на авиационный факультет Военной академии, чтобы стать военным летчиком. Так, по сути, он, еще даже не поступив, уже почувствовал себя летчиком. Ведь в барокамере имитируется подъем на 5.000 метров над уровнем моря плюс перепады давления, характерные для реального полета…

— Все абитуриенты до окончательного заключения врачебно-летной комиссии проверяются в нашей барокамере, — уточняет подполковник медицинской службы Максим Коршук. — А летчики транспортной авиации, например, проверяются один раз в три года, истребительной — раз в два года. Кроме этого, летчики при каждом стационарном медицинском освидетельствовании также проходят испытание в барокамере.

В общем, специалисты 223‑го центра авиационной медицины при помощи барокамеры «поднимают на высоту» своих испытуемых каждую неделю, причем не только в интересах Вооруженных Сил. Как пояснил офицер, здесь проходят обследование летчики и парашютисты еще и органов пограничной службы и ДОСААФ.

— Добиваемся того, чтобы весь проверяемый нами авиационный персонал знал, как вести себя в аварийных ситуациях, — продолжает рассказ Максим Валентинович. — А перед испытанием я проверяю общее состояние человека. Должно быть хорошим носовое дыхание — во время спуска и барометрических перепадов может заложить уши, вплоть до возникновения сильных болевых ощущений. Все это может произойти и в реальном полете, но здесь мы можем помочь. А в воздухе летчик остается один на один с крылатой машиной, и ее в небе не остановишь, чтобы решить свои проблемы. Именно здесь мы даем понять летному составу, что нужно внимательно относиться к своему здоровью и никакие симуляции хорошего самочувствия перед реальным полетом просто недопустимы. Даже некачественно залеченные зубы могут стать причиной серьезной боли и срыва выполнения полетного задания… При подъеме на высоту пузырек воздуха под пломбой может начать расширяться и станет давить на чувствительные ткани зуба. Последствия — невыносимая боль. У нас был такой случай в барокамере, летчику пришлось снова идти к стоматологу. Только после этого он прошел испытание.

Услышав такое, уже с опаской смотрю на барокамеру — и, признаюсь, начинаю волноваться за находящихся там людей. Однако майор медицинской службы Александр Ожеховский, уловив мой взгляд, сообщает: их испытание подходит к концу, и поводов для волнения нет.

А подполковник медицинской службы Максим Коршук подчеркивает: в этой работе от специалистов центра авиационной медицины требуется высокая принципиальность. Здесь нет мелочей и допусков, ведь на кону —безопасность полетов, человеческие жизни.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора

Наша справка

Максим Коршук связал свою судьбу с армией по примеру отца — уже полковника запаса, в свое время окончившего Ленинградское высшее общевойсковое командное училище. Однако ему при этом очень хотелось помогать людям, поэтому он выбрал военно-медицинский факультет в Минском государственном медицинском институте (ныне Белорусский государственный медицинский университет). В 2003 году окончив его, стал военным врачом общей практики, отправился служить в 42‑й отдельный радиотехнический батальон Северо-Западного оперативного командования.

После нескольких лет службы в должности старшего врача медицинского пункта Минского суворовского военного училища в 2008 году он был направлен в 223‑й центр авиационной медицины ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь. В 2005 году прошел специализацию по хирургии, а в 2010‑м — по оториноларингологии. В БГМУ заочно окончил ординатуру по оториноларингологии. В 2016‑м прошел повышение квалификации в ГУО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» на кафедре авиационной и космической медицины. Врач-оториноларинголог 1‑й квалификационной категории.

Наша справка

В связи с объединением в 2001 году Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в единый вид Вооруженных Сил Республики Беларусь в соответствии с директивой министра обороны Республики Беларусь от 5 января 2002 года на базе 223‑го центра диагностики и врачебно-летной экспертизы и 338‑й подвижной медицинской лаборатории войск был создан 223‑й лечебно-диагностический центр, который приступил к работе 31 мая 2002 года. Современное название центр получил в 2005 году.

Сегодня специалисты государственного учреждения «223 центр авиационной медицины ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь» выполняют задачи врачебно-летной экспертизы авиационного персонала авиационных частей, военно-врачебную экспертизу военнослужащих, проводят углубленный медицинский осмотр и обеспечивают квалифицированную медицинскую помощь. Медики в погонах занимаются и научно-методической работой по совершенствованию медицинского обеспечения летной деятельности и обеспечению безопасности полетов. Важнейшей частью труда специалистов центра является также психологическое сопровождение профессиональной деятельности летного состава, комплексной подготовки летного состава ВВС и войск ПВО и курсантов авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь к выживанию в экстремальных условиях автономного существования после вынужденного покидания воздушного судна или приземления (приводнения) с парашютом.