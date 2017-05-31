Лучшие из лучших

В 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде подведены итоги первого полугодия

Недавно в клубе 11 омбр состоялось подведение итогов первого полугодия боевой подготовки соединения за 2016/2017 учебный год. На данном мероприятии присутствовал командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин.

В ходе подведения итогов командир бригады гвардии полковник Александр Погуляйло вручил почетные грамоты лучшим подразделениям соединения. По итогам полугодия первое место заняли военнослужащие 40‑го отдельного гвардейского механизированного батальона (командир — гвардии подполковник Вадим Ильницкий). Второе место у 841‑й гвардейской группы артиллерии (командир — гвардии подполковник Сергей Хайбуллин), третье досталось военнослужащим 105‑го отдельного гвардейского механизированного батальона (командир — гвардии майор Руслан Гловацкий).

В числе лучших также батальон материального обеспечения, разведывательный батальон и батальон связи. Среди отдельных подразделений — рота охраны и обслуживания, полигон бригады и рота радиационной, химической и биологической защиты.

По итогам первого полугодия командование соединения определило и лучших военнослужащих. Грамотами за усердие и отличие в службе были награждены гвардейцы старший лейтенант Кирилл Клинов, лейтенанты Евгений Кузьмич, Иван Ваниславчик, Игорь Шук, Павел Филипчик, старшие прапорщики Дмитрий Гусев, Наталья Бычко, прапорщик Оксана Мищук, старший сержант контрактной службы Наталья Высоцкая, ефрейтор контрактной службы Юлия Шубинская.

Командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин поблагодарил военнослужащих за высокие результаты в боевой подготовке, воинской дисциплине, пожелал всем, чтобы и впредь профессиональные качества у гвардейцев только совершенствовались.

Были определены задачи на вторую часть учебного года. Среди них — повышение уровня методической выучки офицерского состава, улучшение результатов гвардейцев по физической подготовке, закрепление навыков личного состава в работе на средствах связи. Ключевая цель озвученных задач — достойная подготовка военнослужащих бригады к участию в совместном стратегическом учении «Запад‑2017».

Гвардии лейтенант Евгений Пацевич