На конкурс «Верный друг» отправятся лучшие

С декабря минувшего года в кинологическом центре Вооруженных Сил нашей страны проходят тренировки: команду готовят к «Армейским международным играм — 2017». Кинологам вместе с их питомцами в рамках игр предстоит выступить в конкурсе «Верный друг», который пройдет на территории Российской Федерации. Наши военнослужащие будут состязаться с командами из шести стран.

Конкурс состоит из четырех этапов: индивидуальная гонка, работа служебной собаки по специальному курсу (защитная служба), преодоление полосы препятствий и эстафета.

Индивидуальная гонка предполагает дистанцию 3.200 метров с двумя огневыми рубежами (стрельба из положений стоя и лежа). В ходе упражнений питомцам предстоит продемонстрировать свою обученность: задержание предполагаемого нарушителя, выполнение команд кинолога.

Полоса препятствий также подразумевает выполнение ряда упражнений, в том числе метание гранаты. Собаке же предстоит преодолеть глухой двухметровый забор и легкоатлетические барьеры, высокую лестницу и бум.

Завершающим элементом состязаний станет эстафета. В ней будут задействованы по четыре участника из каждой команды. Эстафета предполагает дистанцию 3.200 метров. Чем быстрее команда справится с данным упражнением, тем больше баллов она наберет.

…В конце каждого месяца на протяжении всего периода подготовки у наших кинологов проходили контрольные срезы. Результаты, с которыми они справлялись с поставленными задачами, сравнивались с прошлогодними, после чего вносились определенные коррективы.

В эти дни после столь длительной подготовки проходит заключительный этап — итоговый отбор. После него станет ясно, кто из кинологов отправится представлять наши Вооруженные Силы на «Армейских международных играх — 2017»…

Более подробно об отборе читайте в нашей газете в ближайшее время.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора