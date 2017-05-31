Прямая телефонная линия

31.05.2017 Прямая линия, Свежий выпуск #

3 июня заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Владимирович Потапенко проведет прямую телефонную линию с населением.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске (8 017) 297‑10‑22.

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