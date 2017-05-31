В интересах укрепления сотрудничества

С 30 мая по 2 июня в г. Душанбе (Республика Таджикистан) проходит сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества Независимых Государств.

В проведении данного мероприятия принимает участие делегация Вооруженных Сил Республики Беларусь во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Олегом Белоконевым.

В рамках Венского документа

С 29 мая по 2 июня два представителя Вооруженных Сил Республики Беларусь принимают участие в посещении авиационной базы и военного объекта вооруженных сил Германии, организуемого для представителей государств — участников ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.