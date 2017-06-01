Полковник Игорь Слуцкий: «Мечта об офицерских погонах сегодня стала ещё ближе»

— Игорь Петрович, управление военного образования сформировано четверть века назад. В тот период Беларусь создавала национальную армию. В первую очередь Вооруженным Силам нового формата требовались высокопрофессиональные кадры. Какие задачи стояли перед управлением?

— Краснознаменный Белорусский военный округ в Советской Армии всегда занимал лидирующие позиции. Но тогда, в начале 1990‑х годов, требовалось решить действительно сверхзадачу — создать национальные Вооруженные Силы с одновременным глубоким реформированием военной организации государства. Первое, на чем акцентировали внимание, — подготовка высокопрофессиональных военных кадров.

Для реализации этой важной задачи 1 июня 1992 года сформировали отдел военного образования и допризывной подготовки в составе управления боевой подготовки, морально-психологической подготовки и вузов, который впоследствии трансформировался в управление военного образования Вооруженных Сил.

Новая структура начала работу с формирования правового фундамента. Совместно с Министерством юстиции проработали и закрепили положения о подготовке военных кадров в ряде законодательных актов Республики Беларусь.

Вторым шагом стала разработка программ подготовки курсантов. Уникальность этого проекта заключалась в том, что требования к специалистам формировал не только заказчик в лице органа военного управления. Стране нужен не просто офицер, а, как говорили в старину, государев человек, цементирующий общество. Неслучайно по поручению правительства к этой фундаментальной работе были привлечены различные министерства: образования, здравоохранения, транспорта и коммуникаций, связи, спорта и туризма.

На третьем этапе была проведена масштабная работа по созданию современной учебно-материальной базы. Вузы были оснащены необходимыми для обучения курсантов и слушателей образцами вооружения, военной и специальной техникой, в них были созданы надлежащие учебно-лабораторная, полевая и тренажерная базы, объекты для научно-исследовательской деятельности, общевоенной и физической подготовки.

Для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов была сформирована непрерывная система совершенствования военно-профессионального и педагогического мастерства, включающая в себя прохождение курсов и стажировки профессорско-преподавательского состава в Республиканском институте высшей школы, его участие в мероприятиях оперативной, боевой и мобилизационной подготовки Вооруженных Сил.

Для развития научного потенциала отечественной военной школы во взаимодействии с Государственным комитетом по науке и технологиям Высшей аттестационной комиссией была организована подготовка кадров высшей научной квалификации. Для этого в структуре вузов открыли научно-ориентированную магистратуру, адъюнктуру, докторантуру.

В результате была создана стройная система подготовки военных кадров. Она полностью отвечает экономическим возможностям государства, позволяет осуществлять подготовку специалистов по всему спектру специальностей — от тактического до стратегического уровней управления, от младших командиров до генералов.

— В тот период было принято историческое решение — готовить офицерские кадры в Беларуси. Почему ставку сделали исключительно на собственные силы, притом что подготовка кадров за пределами республики обходилась дешевле?

— Прорабатывались разные варианты подготовки военных кадров. В том числе и за пределами республики. К слову, некоторые постсоветские страны пошли именно по этому пути.

Обучать курсантов за рубежом действительно было по некоторым позициям дешевле. Но в Беларуси от этого варианта отказались. Во‑первых, наши курсанты обучались бы по программам, разработанным для армий других государств. Во‑вторых, мы бы не могли влиять на учебный процесс. Например, принято решение о постановке на вооружение нового образца, разработанного отечественным оборонным комплексом. Для него нужно готовить специалистов. За рубежом, согласитесь, сделать это невозможно. В‑третьих, отказавшись от подготовки офицеров на своей земле, мы, возможно, на первом этапе сэкономили бы деньги, но потеряли бы гораздо больше. Мы бы не имели сегодня собственной национальной военной школы.

Впрочем, мы не отказались полностью от подготовки офицеров за рубежом. В Вооруженных Силах есть специальности, потребность в которых составляет один-два человека в год. Поэтому экономически целесообразнее готовить таких курсантов в вузах Министерства обороны Российской Федерации, чем организовывать обучение у себя.

— Как шло становление национальной военной школы?

— На территории Беларуси находилось два военных училища, которые готовили офицерские кадры по узкопрофильным специальностям: Минское военное инженерное и Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище.

Оба вуза, что называется, гремели на весь Советский Союз. Однако национальной армии суверенной республики требовался весь спектр специальностей. На первом этапе формирования национальной военной школы оба вуза претерпели кардинальные изменения. Первое было преобразовано в Минское высшее военное инженерное училище и начало подготовку специалистов по двадцати четырем командно-инженерным специальностям. Минполит стал Минским высшим военным командным училищем. На его базе впервые в истории Беларуси начали подготовку офицеров по основным командным специальностям для Вооруженных Сил, пограничных и внутренних войск.

Как показало время, эти меры не обеспечили гарантированную подготовку специалистов всех уровней по номенклатуре специальностей, осуществление эффективной переподготовки и повышения квалификации военнослужащих, подготовку научных кадров высшей квалификации, а самое главное — подготовку офицерских кадров оперативно-тактического звена с высшим военным образованием.

Основной этап строительства национальной военной школы начался в 1994 году с избранием Президентом Александра Лукашенко. Была создана сильная вертикаль власти, начались масштабные реформы в Вооруженных Силах Беларуси. Как отметил глава государства, нужна небольшая, мобильная, хорошо оснащенная и обученная армия. Для выполнения этой задачи в первую очередь требовалось выстроить систему подготовки действительно высокопрофессиональных офицерских кадров.

С этой целью Указом Президента Республики Беларусь 17 мая 1995 года на базах обоих вузов была образована Военная академия Республики Беларусь. Это позволило осуществлять подготовку офицеров на десяти факультетах более чем по шестидесяти военно-учетным специальностям. Впервые в Республике Беларусь началась подготовка военных летчиков.

Именно в этом вузе сосредоточены ведущие в военном деле специалисты, ключевые военно-научные школы и костяк кадров высшей научной квалификации. На его базе функционирует учебно-методическое объединение высших учебных заведений Республики Беларусь по военному образованию.

— Еще одним знаковым шагом стало формирование военных факультетов, чего раньше не было не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве. Легко ли далось такое решение? В чем преимущество этой системы?

— Формирование военных факультетов в ведущих учреждениях высшего образования Беларуси позволило эффективно использовать их научный потенциал, материально-техническую базу, снизить многопрофильность Военной академии и перевести на созданные военные факультеты часть специальностей, по которым осуществлялась подготовка белорусских военнослужащих в военных учебных заведениях иностранных государств.

Кроме того, объединение в одном учебном заведении родственных специальностей позволило уменьшить экономические затраты на подготовку офицерских кадров, так как курсанты изучают естественно-научные и общепрофессиональные учебные дисциплины совместно со студентами, а общевоенные, военно-специальные и военно-технические учебные дисциплины — в учебных группах, состоящих только из курсантов.

На военных факультетах в учреждениях высшего образования сегодня ведется подготовка офицерских кадров более чем по двадцати специальностям, специализациям и направлениям специальностей.

Исключительная роль в настоящее время отводится военным факультетам и в контексте проведения в жизнь идеологии белорусского государства. Они являются центром патриотического воспитания студентов вузов.

— Военное образование — это прежде всего научный потенциал. Насколько сегодня военные учебные заведения являются не только образовательными, но и научными центрами? Какие возможности есть у курсантов и слушателей для того, чтобы заниматься наукой во время учебы?

— Сегодня в военных учебных заведениях и на военных кафедрах учреждений высшего образования трудятся 20 докторов наук и 264 кандидата наук. Функционирует три военно-научные школы: в Военной академии — «Современные методы и средства математического моделирования военных действий и военно-технических систем», на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» — «Наследственные нарушения соединительной ткани у лиц призывного возраста», «Исследование проблем хирургии экстренных состояний».

Для вовлечения курсантов в научную работу созданы военно-научные кружки, которые объединяются в военно-научные общества. Во время учебы обучающиеся активно участвуют в международных, республиканских и межвузовских научных конференциях, олимпиадах, конкурсах и выставках, научно-исследовательской, изобретательской и рационализаторской работе.

Одним из примеров успешного участия курсантов в научной деятельности являются призовые места и дипломы, завоеванные белорусскими командами на Международной олимпиаде курсантов образовательных организаций высшего образования государств — участников Содружества Независимых Государств, по математике, военной истории, иностранному языку.

Из числа курсантов (слушателей) — членов военно-научных обществ, активно участвовавших в период обучения в научной работе, ставших лауреатами (призерами) специальных фондов, конкурсов, олимпиад, выставок, изобретательской и рационализаторской работы, формируется резерв научных кадров, целью которого является отбор кандидатов для дальнейшего обучения в адъюнктуре и магистратуре Военной академии.

— Одно из требований Президента Республики Беларусь — повышение экспортного потенциала, в том числе в области образовательных услуг. Военное образование Беларуси востребовано на мировом рынке?

— Национальная военная школа получила международное признание. Иностранные партнеры заинтересованы в подготовке специалистов именно в Беларуси.

Сегодня в Республике Беларусь проходит обучение более 200 военнослужащих из шести стран более чем по 30 специальностям. Всего отечественными специалистами подготовлено свыше 2.000 иностранных специалистов более чем из 30 стран.

— Идет вступительная кампания. Востребована ли у современной молодежи профессия военного?

— Под лежачий камень, как говорится, вода не течет. Наша задача — не просто провести вступительную кампанию, а отобрать достойных.

С целью повышения интереса молодежи к Вооруженным Силам и поступлению их в военные учебные заведения ежегодно проводятся дни открытых дверей в вузах, издаются и распространяются информационные справочники, буклеты, фильмы и рекламные ролики о вузах, осуществляется размещение информации об условиях поступления и особенностях обучения на сайтах и в справочниках для абитуриентов. Офицеры и курсанты активно участвуют в проведении рекламно-агитационных, профориентационных мероприятий в общеобразовательных школах, центрах занятости, военкоматах.

В результате мы имеем стабильно необходимый конкурс. На некоторые специальности он четыре и более человека на место. Это, например, «эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением»; «тыловое обеспечение войск», «управление подразделениями спецназначения», «военно-медицинское дело».

В 2017 году вступительная кампания в военные учебные заведения проходит с некоторыми особенностями. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 года № 4 изменены правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования.

Абитуриентов, поступающих в военные учебные заведения в этом году, ждет ряд изменений. Во‑первых, им разрешат сдавать ЦТ по четырем учебным предметам (ранее — по трем). Четвертое тестирование не является обязательным. Его можно проходить по желанию. Достаточным для поступления в вуз, как и прежде, будет прохождение трех ЦТ — по профильным предметам и белорусскому или русскому языку. Данная правовая норма расширяет для ориентированной на военную службу молодежи возможности поступать в военные учебные заведения по различным специальностям для Вооруженных Сил.

Также количество резервных дней для сдачи ЦТ увеличено с одного дня до трех. Исходя из этого, сроки подачи документов в учреждения образования перенесены на 12–17 июля.

Во‑вторых, постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 6 марта 2017 года № 5 определены перечни специальностей, на которые выпускники УО «Минское суворовское военное училище», ГУО «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь», УО «Специализированный лицей МВД Республики Беларусь», кадетских училищ, а также лица, имеющие рекомендации воинских частей и органов внутренних дел, имеют право на зачисление на льготных основаниях.

Кроме того, в 2017 году увеличены контрольные цифры приема в военные учебные заведения. То есть созданы все условия для того, чтобы молодой человек, желающий стать профессиональным военным, мог осуществить мечту об офицерских погонах.

— Спасибо за обстоятельную беседу.

Беседовал полковник Андрей Соболевский, «Ваяр»