Вооружённые Силы помогут в организации военно-патриотических лагерей

Инструктивное занятие по организации работы военно-патриотических лагерей в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил в 2017 году прошло в Центральном Доме офицеров. В мероприятии участвовали представители органов военного управления, соединений и воинских частей, военных комиссариатов. В центре внимания находились вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания допризывной молодежи.

Ежегодно в летний период на базе соединений и воинских частей или с их участием организуется проведение военно-патриотических лагерей. Важнейшей целью деятельности таких лагерей является гражданско-патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных качеств и правовой культуры молодых людей, их подготовка к воинской службе. Эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством образования и местными органами государственного управления. В текущем году запланировано проведение более 140 военно-патриотических лагерей (180 смен) для почти 10 тысяч подростков.

Как отметил в выступлении помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура, организация военно-патриотических лагерей рассматривается как важнейшая государственная задача, решение которой требует самого высокого уровня ответственности.

Михаил Дубравин, «Ваяр»