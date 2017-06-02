Были примером в армейском строю

В 147‑й зенитной ракетной бригаде ВВС и войск ПВО состоялись торжественные проводы военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы. А накануне в подразделениях прошло их чествование.

Так, командиром 2‑го зенитного ракетного дивизиона подполковником Владимиром Рачеком были отмечены воины, на высоком уровне исполнившие свой воинский долг. Добрыми словами проводили тех, кто достойно выполнил свои служебные обязанности. Перед личным составом дивизиона был зачитан текст благодарственного письма родителям о добросовестной службе их сыновей, после чего всем без исключения парням были вручены памятные сувениры о службе в бригаде.

Отличником боевой подготовки дивизиона стал старший сержант Сергей Дмитроченко из деревни Яновка Краснопольского района Могилевской области. Полтора года он добросовестно относился к исполнению воинского долга. Проявив высокие организаторские качества, уже спустя три месяца после призыва в Вооруженные Силы Сергей был назначен младшим командиром. Является специалистом 2‑го класса. Активно участвовал в спортивных соревнованиях по гиревому спорту среди частей ВВС и войск ПВО и Вооруженных Сил.

Механик-водитель ефрейтор Александр Прохоренко также с Могилевщины. Он одним из первых был допущен к несению караульной службы, проявил лучшие волевые качества — решительность и настойчивость. Подтвердил квалификацию специалиста 2‑го класса.

Механик-водитель ефрейтор Александр Шелковой был призван Бобруйским ОГВК и отобран на обучение в школу солдатского актива 72 ОУЦ, которую окончил на отлично. За время прохождения службы проявил себя не только активным помощником командиров, редактором стенной печати дивизиона, но и одним из лучших спортсменов. По результатам смотра спортивно-массовой работы ему был присвоен первый спортивный разряд по подтягиванию на перекладине.

…Хочется поблагодарить за службу всех достойно прошедших армейскую школу, пожелать им здоровья, благополучия, успехов «на гражданке» — и быть настоящими патриотами Республики Беларусь!

Капитан Георгий Вербицкий, фото автора