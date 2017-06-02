Мечта, цель, характер…

На полигоне Лосвидо близ Витебска прошли испытания на право награждения военнослужащих нагрудным знаком «Доблесть и мастерство».

— Держись, братишка! Совсем немного осталось! — горячо подбадривали сослуживца болевшие за него возле ковра зрители.

В это время на братишку обрушивался град сокрушительных ударов. Свежий соперник его не жалел. Бил по-настоящему. Бил жестко. Бил больно.

Братишка держался. До конца. Изнеможенный четырехдневными нагрузками, он терпел. Падал — и снова вставал. Находил силы защищаться и отвечать.

Только так можно дойти до заветной цели. Слабым здесь не место.

И вот звучит долгожданный гонг! Братишка это сделал!.. Победно поднять вверх руки сил у него уже не осталось… Так завершилось очередное испытание на право ношения мифического «Грифона»: нагрудного знака «Доблесть и мастерство» — символа мужества и гордости, почета и уважения сослуживцев.

В итоге ряды соискателей знака в финальный день испытаний пополнили 26 военнослужащих.

…Борьба за нагрудный знак «Доблесть и мастерство», который является показателем высокого профессионализма, несгибаемой воли, выносливости и силы духа, ведется с 2005 года. На этот раз на изнурительный марафон вышли 82 претендента. Эти военнослужащие представляли воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил, Западного и Северо-Западного оперативных командований, Военной академии Республики Беларусь, 14 представителей делегировали воздушно-десантные войска Вооруженных сил Российской Федерации.

Программа проведения квалификационных испытаний состояла из семи чрезвычайно сложных этапов. Если боец на одном из этапов получал оценку ниже «хорошо», из дальнейшей борьбы за знак он выбывал.

В первый день участникам предстояло пройти около 40 (!) тестов и нормативов по основным предметам боевой и специальной подготовки. Объем знаний просто огромен. За день или за два осилить его и подготовиться к этому испытанию не удастся, нужно идти к нему долго и целенаправленно.

Как показали прошлогодние испытания, именно теория зачастую становилась камнем преткновения для участников испытаний. Но только не в этот раз.

— По сравнению с последними четырьмя годами людей приехало меньше. Но приехали лучшие. Не могу не отметить теоретическую подготовку всех участников, особенно представителей наших десантных бригад и Военной академии. Чувствуется, что военнослужащие серьезно подошли к эти испытаниям, — пояснил в беседе командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко.

* * *

Следующий день для испытуемых начался с десантирования с вертолета Ми‑8. Кроме парашюта, военнослужащий имел при себе грузовой контейнер ГК‑30, с которым после совершения прыжка он выходил в пункт сбора. Дальше — движение по азимутам по пересеченной местности и 30‑километровый марш-бросок.

Именно «тридцатка» стала (как и в былые годы) непреодолимым препятствием для многих. Дело в том, что маршрут был составлен таким образом, что пролегал через труднопроходимые участки местности. И чтобы добраться от одной контрольной точки до другой, пройти порой приходилось в разы больше, делая крюки для обхода… В итоге 30 километров превращаются в 50, а порой и больше. К тому же пройти маршрут нужно было на время. Порой пройти, а то и пробежать… И все это в режиме нон-стоп.

К слову, те, кто понадеялся на современные технологии в виде GPS-приемника, явно прогадали. Как отметил позже генерал-майор Вадим Денисенко, лучше компаса и карты пока ничего не придумали.

Повторюсь: самый длительный и протяженный этап утомительного марафона оказался не всем по плечу. По его результатам «в живых» осталось 26 участников.

* * *

К финальному дню «элитной спартакиады» военнослужащие добрались в хорошем настроении. Хотя они и выглядели уставшими, многие хромали… Но все равно рвались «в бой». Ведь пройдена была большая часть сложнейшего пути — оставалось совсем немного.

Заключительный отрезок изнурительного маршрута начался с инженерной подготовки. Тут все предельно просто — нужно уничтожить указанный объект.

— Это могут быть различные конструкции: деревянные, металлические, бетонные, железобетонные, — пояснил начальник инженерной службы командования сил специальных операций Вооруженных Сил подполковник Владимир Степанюк. — Для начала участники определяют количество необходимого для подрыва взрывчатого вещества и средств взрывания. Затем устанавливают заряд — и подрывают объект электрическим способом.

Секрет успеха заключается в знании формул и коэффициентов, применяемых в соответствии с руководством по подрывным работам. А их немалое количество. Поэтому необходимы знания, опыт и практические навыки применения. Плюс все это должно быть сделано в короткие сроки.

…Быстро и точно стрелять — дело чести для любого десантника или разведчика. Огневое испытание включало в себя стрельбу из пяти видов оружия: автомата АКС‑74, пистолета ПМ, ручного пулемета ПКМ, снайперской винтовки СВД и противотанкового гранатомета РПГ‑7Д.

Как рассказал начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных Сил подполковник Евгений Бойко, в ходе выполнения каждого упражнения моделируется определенная тактическая обстановка.

— Например, при стрельбе из автомата имитируется попадание армейского грузовика в засаду. Военнослужащий покидает автомобиль, отражает атаку, эвакуирует раненого и оказывает ему первую медицинскую помощь, продолжая вести огонь. При стрельбе из пистолета упражнение также выполняется в динамике: здесь имитируется бой в городских условиях. Вся стрельба выполняется на время с начислением баллов.

Впереди — четырехкилометровый марш-бросок с полосой препятствий. Заграждения, бетонные и деревянные стены, колючая проволока, металлический трос, который раскачивается на высоте нескольких метров, лабиринт, завал, колодец и прочие «удовольствия»… Прохождение полосы усложняет едкий дым, который застилает глаза и сбивает дыхание. А еще — очереди холостых выстрелов, которые всю дистанцию держат бойца в напряжении.

И хотя тело не слушается и движения уже не те, концентрацию здесь терять нельзя. Внимательно и на пределе!..

И вот он, последний «снаряд» полосы — рукоход. Дальше — еще несколько сот метров, водная преграда… Тут нужно быстро снять с себя одежду, запаковать ее в целлофановый пакет и с оружием за спиной преодолеть порядка 100 метров вплавь.

После этого — три спарринга по рукопашному бою по две минуты каждый со сменой партнеров. Соперничать предстоит с обладателями знака «Доблесть и мастерство» разных лет. Причем соперники — свежие, а вот у участников испытаний сил уже не осталось. Но нужно выстоять. А бой — в полный контакт. Никаких послаблений!

Шесть минут, шесть долгих минут… Их с честью выдержали все 26 военнослужащих, дошедших до финишного татами.

* * *

Среди счастливчиков оказался и гвардии лейтенант Богдан Мирутенко из 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Примечательно, что «знак качества» покорился молодому офицеру с первого раза. Да, после последнего этапа Богдан выглядел уставшим — но все же довольным. Остались силы даже шутить и улыбаться.

— Какой этап был самым сложным? — спрашиваю у офицера-гвардейца.

— Сразу после десантирования — выход в пункт сбора с помощью радиоприемника. К рюкзаку весом около 30 кг добавляется еще вес основного и запасного парашютов. А это еще плюс 16 кг. После выхода в пункт сбора сразу отправляешься на «азимуты». Пять километров на время — в конце пути уже сказывается усталость… Но ты понимаешь: или сейчас, или никогда! И продолжаешь идти. Идти-бежать, бежать-идти.

Непросто было и на марше протяженностью 30 километров. Когда идешь — не думаешь ни о чем. Просто смотришь себе под ноги и идешь. Ты знаешь, что это не надо никому, кроме тебя. Ты не думаешь ни про стертые ноги, ни про тяжелый рюкзак за спиной, который с каждым километром становится все тяжелее и тяжелее. У тебя есть цель — и нужно к ней идти. Иногда понимаешь, что время поджимает… Значит — надо ускориться.

Непросто далась и стрельба. Все нужно делать быстро и точно. Если получаешь неудовлетворительную оценку, дальше уже не участвуешь. И то, что было пройдено до этого, уже не будет иметь никакого смысла.

Поэтому крайне важна полная концентрация на каждом этапе, на каждом упражнении.

На полосе препятствий нужно грамотно распределить силы, которые покидают с каждой минутой. А в спарринг-боях действуешь на характере. Тут главное — не «зарываться», стараться экономить силы, где-то секунду-другую отдохнуть.

При подготовке к испытанию значительную ставку я делал на теорию — на первых этапах состязания нужно иметь очень большие знания.

А когда все закончилось, ощутил неимоверную радость. Я это сделал несмотря ни на что, доказал себе, командирам, что не зря служу в силах специальных операций! Поверьте: это было непросто. Но когда есть мечта, цель и характер — все получится. Главное — верить!

Заветного трофея в этом году удостоились и два военнослужащих из Российской Федерации. Один из них — курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Никита Шавалда.

— Очень рад, что мне представилась уникальная возможность поучаствовать в таком серьезном испытании. Поездке в Республику Беларусь предшествовал серьезный отбор. Из всех кандидатов была отобрана лишь половина военнослужащих. Рад, что оказался в их числе и достойно представил свою страну. Опыт, который приобрел в ходе этого испытания, пригодится мне в дальнейшем.

— Насколько сложно было дойти до конца?

— Очень непросто! Несмотря на то что знак «Доблесть и мастерство» на этот раз получили только два человека из Российской Федерации, считаю, что все ребята молодцы, он были хорошо подготовлены. Просто кому-то не повезло, а кто-то в данный момент оказался сильнее их.

* * *

Подводя итоги нынешнего испытания, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко отметил: обладание нагрудным знаком «Доблесть и мастерство» в войсках почетно, это во многом способствует карьерному росту.

— Начиная с прошлого года военнослужащим, получившим своеобразный «знак качества», приказом министра обороны присваивается классная квалификация «мастер». Данным военнослужащим ее не надо подтверждать в течение десяти лет. Но я думаю, что это не главное. Для обладателей знака важнее всего девиз: «Я могу, я способен!». А учитывая то, что один военнослужащий выполняет задачи группы или взвода, это вдвойне почетно. Мы рады тому, что с каждым годом число обладателей знака «Доблесть и мастерство» растет, ряды профессионалов высшей пробы пополняются, — не без гордости подчеркнул генерал-майор Вадим Денисенко.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора