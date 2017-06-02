Отличники боевой подготовки

Недавно в 56‑м отдельном полку связи проводили в запас военнослужащих срочной службы. По традиции на торжественном построении исполняющий обязанности командира воинской части подполковник Руслан Насонов поздравил парней с этим знаменательным событием. Лучшим связистам вручили грамоты, им присвоены очередные воинские звания, их родителям отправлены домой письма с благодарностью от командования.

В числе таких военнослужащих — ефрейтор Егор Нестерович. Парень родом из Минска, срочную военную службу прошел старшим радиотелеграфистом. Не раз Егор выезжал на плановые учения в составе полка. Там — на войсковом полигоне — он заслужил почетный знак «Отличник боевой подготовки».

Армейская служба ефрейтору Нестеровичу запомнилась еще и участием в параде войск в День Независимости Республики Беларусь в прошлом году. Об этом событии напоминает нагрудный знак «Участнику парада».

— Со всего полка отобрали около 30 военнослужащих срочной службы, — рассказал Егор. — Тренировки длились с утра до вечера. На базе 86‑й бригады связи с оружием в руках мы оттачивали строевую выучку. Первые две недели я настолько уставал, что прикоснувшись к подушке, мгновенно засыпал… Однако те старания стоили того, чтобы достойно пройти на глазах у тысячи горожан и гостей столицы. В тот момент радость и гордость переполняли меня!..

День увольнения в запас — радостный, но и грустный. Мне нелегко расставаться с армейскими товарищами.

А ефрейтор Владислав Цвиль служил старшим механиком-телеграфистом. Родом он также из Минска. До призыва на срочную военную службу окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «хозяйственное право».

— Курс начальной военной подготовки, учеба в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре, служба в 56‑м отдельном полку связи… У меня гражданская специальность далеко не техническая, однако я смог освоить связное дело, — поделился Владислав. — И этим горжусь!

А рядовой Антон Клименок работал «на гражданке» механиком-водителем на одном из предприятий Светлогорска. Когда в военкомате его спросили, кем он хотел бы служить, ответ был однозначным. В 56 опс воин прошел курсы доподготовки водителей, стажировку по ремонту армейских грузовиков, не обошлось и без автомобильных маршей.

— Большая часть командировок выпала на учения, — рассказал Антон. — Пере­возил связное оборудование, доставлял личный состав. Всегда приезжал в срок, без задержек… Да, скучал по дому, не без этого. Помню, один раз ехал вечером. По сторонам — дома, в окнах свет горит. Невольно вспомнил о родном доме, о родителях… Как они там? Как ни крути, а солдатское сердце тянется туда, где его ждут. Пришел в казарму — грусть тут же растворилась в шутках и улыбках товарищей. Тогда я понял, что у меня есть и вторая семья — армейская. Мы пообещали звонить друг другу, общаться в социальных сетях, приезжать в гости. Армейская дружба ведь сохраняется на всю жизнь!..

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора